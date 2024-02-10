Ленивые вареники – это идеальное блюдо, если нужно сделать кушать быстро. А для того чтобы они получились максимально нежными и сладковатыми – обязательно протушите изделия в соусе. Для него вам понадобятся шоколад и сливки.

Идея приготовления ленивых вареников в соусе опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia.g.space в Instagram. Их можно есть даже вместо десерта.

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога

75 г муки

1 яйцо

40 г сахара

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70 г белого шоколада

100 мл сливок 20%

100 г ягод или фруктов

30 г орехов

соль

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавьте яйцо и сахар, взбейте блендером.

2. Добавьте муку и замешайте тесто.

3. Разделите тесто на кусочки и сформуйте вареники.

4. В кипяток добавьте маленькую щепотку соли. Когда вареники поднимутся, варите еще 1 минуту.

5. В сковороду добавьте сливки и шоколад. Доведите до кипения.

6. Горячие вареники потушите в соусе еще 1 минуту.

7. Украшайте вареники ягодами и орехами по вкусу.

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