Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста
Ленивые вареники – это идеальное блюдо, если нужно сделать кушать быстро. А для того чтобы они получились максимально нежными и сладковатыми – обязательно протушите изделия в соусе. Для него вам понадобятся шоколад и сливки.
Идея приготовления ленивых вареников в соусе опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia.g.space в Instagram. Их можно есть даже вместо десерта.
Ингредиенты:
- 400 г кисломолочного творога
- 75 г муки
- 1 яйцо
- 40 г сахара
- 70 г белого шоколада
- 100 мл сливок 20%
- 100 г ягод или фруктов
- 30 г орехов
- соль
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавьте яйцо и сахар, взбейте блендером.
2. Добавьте муку и замешайте тесто.
3. Разделите тесто на кусочки и сформуйте вареники.
4. В кипяток добавьте маленькую щепотку соли. Когда вареники поднимутся, варите еще 1 минуту.
5. В сковороду добавьте сливки и шоколад. Доведите до кипения.
6. Горячие вареники потушите в соусе еще 1 минуту.
7. Украшайте вареники ягодами и орехами по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: