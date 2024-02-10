Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

Ленивые вареники – это идеальное блюдо, если нужно сделать кушать быстро. А для того чтобы они получились максимально нежными и сладковатыми – обязательно протушите изделия в соусе. Для него вам понадобятся шоколад и сливки.

Идея приготовления ленивых вареников в соусе опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia.g.space в Instagram. Их можно есть даже вместо десерта.

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога
  • 75 г муки
  • 1 яйцо
  • 40 г сахара
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  • 70 г белого шоколада
  • 100 мл сливок 20%
  • 100 г ягод или фруктов
  • 30 г орехов
  • соль

Способ приготовления:

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

1. К кисломолочному сыру добавьте яйцо и сахар, взбейте блендером.

2. Добавьте муку и замешайте тесто.

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

3. Разделите тесто на кусочки и сформуйте вареники.

4. В кипяток добавьте маленькую щепотку соли. Когда вареники поднимутся, варите еще 1 минуту.

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

5. В сковороду добавьте сливки и шоколад. Доведите до кипения.

6. Горячие вареники потушите в соусе еще 1 минуту.

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

7. Украшайте вареники ягодами и орехами по вкусу.

Элементарные ленивые вареники за 15 минут: в чем секрет нежного теста

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