Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
18
Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

Если в морозильной камере остались ягоды с прошлого года – используйте их именно сейчас, ведь уже нужно делать свежие запасы. Лучшим вариантом будет сделать простые мафины. Они получаются пышными и довольно долго остаются свежими.

Идея приготовления мафинов с замороженными ягодами опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Очень важно присыпать ягоды мукой.

Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 120 мл молока
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 50 г сливочного масла
Видео дня
  • 250 г муки
  • 50-100 г сахара по вкусу
  • ваниль
  • 15 ягод голубики и 20 вишни +2 чайные ложки муки для их обрушения

Способ приготовления:

Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

1. Достаньте ягоды из морозилки.

2. Посыпать 2 чайными ложками муки и хорошо размешать.

3. Смешайте все сухие ингредиенты.

Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

4. Влейте молоко, добавьте яйца и растопленное сливочное масло.

5. Хорошо перемешайте тесто и добавьте ягоды в муку.

6. Выложите тесто в формочки (не до конца, так как мафины вырастут в размере

Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

7. Выпекать 15 минут при температуре 210 градусов, а затем 20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными

8. По желанию посыпать корицей с сахаром (для ароматной золотистой корочки), а также можно орешками.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты