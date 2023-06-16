Элементарные мафины с замороженными ягодами: получаются очень пышными
Если в морозильной камере остались ягоды с прошлого года – используйте их именно сейчас, ведь уже нужно делать свежие запасы. Лучшим вариантом будет сделать простые мафины. Они получаются пышными и довольно долго остаются свежими.
Идея приготовления мафинов с замороженными ягодами опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Очень важно присыпать ягоды мукой.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 120 мл молока
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 50 г сливочного масла
- 250 г муки
- 50-100 г сахара по вкусу
- ваниль
- 15 ягод голубики и 20 вишни +2 чайные ложки муки для их обрушения
Способ приготовления:
1. Достаньте ягоды из морозилки.
2. Посыпать 2 чайными ложками муки и хорошо размешать.
3. Смешайте все сухие ингредиенты.
4. Влейте молоко, добавьте яйца и растопленное сливочное масло.
5. Хорошо перемешайте тесто и добавьте ягоды в муку.
6. Выложите тесто в формочки (не до конца, так как мафины вырастут в размере
7. Выпекать 15 минут при температуре 210 градусов, а затем 20 минут при температуре 180 градусов.
8. По желанию посыпать корицей с сахаром (для ароматной золотистой корочки), а также можно орешками.
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