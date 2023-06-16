Если в морозильной камере остались ягоды с прошлого года – используйте их именно сейчас, ведь уже нужно делать свежие запасы. Лучшим вариантом будет сделать простые мафины. Они получаются пышными и довольно долго остаются свежими.

Идея приготовления мафинов с замороженными ягодами опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Очень важно присыпать ягоды мукой.

Ингредиенты:

2 яйца

120 мл молока

2 чайные ложки разрыхлителя

50 г сливочного масла

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250 г муки

50-100 г сахара по вкусу

ваниль

15 ягод голубики и 20 вишни +2 чайные ложки муки для их обрушения

Способ приготовления:

1. Достаньте ягоды из морозилки.

2. Посыпать 2 чайными ложками муки и хорошо размешать.

3. Смешайте все сухие ингредиенты.

4. Влейте молоко, добавьте яйца и растопленное сливочное масло.

5. Хорошо перемешайте тесто и добавьте ягоды в муку.

6. Выложите тесто в формочки (не до конца, так как мафины вырастут в размере

7. Выпекать 15 минут при температуре 210 градусов, а затем 20 минут при температуре 180 градусов.

8. По желанию посыпать корицей с сахаром (для ароматной золотистой корочки), а также можно орешками.

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