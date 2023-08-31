Элементарные медовые пирожные с киви: проще популярного торта
Классический медовик – это бисквитный торт, в который добавляется натуральный мед, а коржи пропитываются нежным сливочным кремом. В Украине этот десерт готовят довольно часто на всевозможные празднования. А если целый торт готовить не очень уместно и на это времени не хватает – сделайте медовые пирожные из киви.
Идея приготовления ленивых медовых пирожных из киви опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. Их делать гораздо проще.
Ингредиенты для теста:
- 200 г сливочного масла
- 170 г сахара
- 170 г натурального меда
- 2 ч.л. соды (без горки)
- 4 яйца
- 300 г просеянной муки
Способ приготовления:
1. Масло, мед и сахар нужно растопить.
2. Далее добавляем соду и даем массе остыть в течение 5 минут.
3. Отдельно взбиваем яйца до пышной светлой массы.
4. Соединяем масляно-медовую и яичную субстанции.
5. В два приема добавляем муку.
6. Тесто делим на две части.
7. Одну часть выкладываем на противень с пергаментом, размазываем тесто максимально равномерно.
8. Каждый корж выпекается 4-5-6 минут. Он должен быть достаточно румяным. Даем лепешкам остыть, равняемся края, разделяем каждый на две части, всего получается 4 коржа.
Ингредиенты для начинки:
- 300 г нарезанных кусочков киви
- 100 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
Способ приготовления начинки:
1. К киви добавляем смесь крахмала и сахара.
2. Постоянно помешивая провариваем начинку 1 минуту после закипания.
3. Даем остыть.
Ингредиенты для крема:
- 500 г сливочного сыра
- 350 мл жирной сметаны 20%
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильной пасты (по желанию)
Способ приготовления:
Охлаждение ингредиенты соединяем и взбиваем в течение 2 минут. Перед нарезанием тортик должен постоять в холодильнике минимум 3 часа.
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