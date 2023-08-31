Классический медовик – это бисквитный торт, в который добавляется натуральный мед, а коржи пропитываются нежным сливочным кремом. В Украине этот десерт готовят довольно часто на всевозможные празднования. А если целый торт готовить не очень уместно и на это времени не хватает – сделайте медовые пирожные из киви.

Идея приготовления ленивых медовых пирожных из киви опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. Их делать гораздо проще.

Ингредиенты для теста:

200 г сливочного масла

170 г сахара

170 г натурального меда

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2 ч.л. соды (без горки)

4 яйца

300 г просеянной муки

Способ приготовления:

1. Масло, мед и сахар нужно растопить.

2. Далее добавляем соду и даем массе остыть в течение 5 минут.

3. Отдельно взбиваем яйца до пышной светлой массы.

4. Соединяем масляно-медовую и яичную субстанции.

5. В два приема добавляем муку.

6. Тесто делим на две части.

7. Одну часть выкладываем на противень с пергаментом, размазываем тесто максимально равномерно.

8. Каждый корж выпекается 4-5-6 минут. Он должен быть достаточно румяным. Даем лепешкам остыть, равняемся края, разделяем каждый на две части, всего получается 4 коржа.

Ингредиенты для начинки:

300 г нарезанных кусочков киви

100 г сахара

10 г кукурузного крахмала

Способ приготовления начинки:

1. К киви добавляем смесь крахмала и сахара.

2. Постоянно помешивая провариваем начинку 1 минуту после закипания.

3. Даем остыть.

Ингредиенты для крема:

500 г сливочного сыра

350 мл жирной сметаны 20%

100 г сахарной пудры

1 ч.л. ванильной пасты (по желанию)

Способ приготовления:

Охлаждение ингредиенты соединяем и взбиваем в течение 2 минут. Перед нарезанием тортик должен постоять в холодильнике минимум 3 часа.

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