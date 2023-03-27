Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

Из фарша традиционно готовят котлеты. Но гораздо более простым вариантом будет сделать оладьи. Они получаются сытными и пышными. Для этого в в массу для жарки нужно добавить кефир.

Идея приготовления сочных куриных оладий опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram.

Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

Ингредиенты:

  • 450 г фарша из куриного филе
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана кефира (125 мл)
  • 50 г муки (можно цельнозерновая)
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  • соль, черный перец – по вкусу
  • сушеный чеснок
  • 0,5 ч.л соды

Способ приготовления:

Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

1. В фарш вбиваем яйца, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и соду.

Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

2. Перемешиваем до однородности. Фарш лучше брать мелкого помола.

Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

3. Всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.

Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет

4. Жарим оладьи на разогретой сковороде с маслом или без нее под крышкой по бокам на среднем огне.

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