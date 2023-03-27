Видео дня
Элементарные оладьи из куриного мяса: проще котлет
Из фарша традиционно готовят котлеты. Но гораздо более простым вариантом будет сделать оладьи. Они получаются сытными и пышными. Для этого в в массу для жарки нужно добавить кефир.
Идея приготовления сочных куриных оладий опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 450 г фарша из куриного филе
- 2 яйца
- 0,5 стакана кефира (125 мл)
- 50 г муки (можно цельнозерновая)
- соль, черный перец – по вкусу
- сушеный чеснок
- 0,5 ч.л соды
Способ приготовления:
1. В фарш вбиваем яйца, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и соду.
2. Перемешиваем до однородности. Фарш лучше брать мелкого помола.
3. Всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.
4. Жарим оладьи на разогретой сковороде с маслом или без нее под крышкой по бокам на среднем огне.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: