Из фарша традиционно готовят котлеты. Но гораздо более простым вариантом будет сделать оладьи. Они получаются сытными и пышными. Для этого в в массу для жарки нужно добавить кефир.

Идея приготовления сочных куриных оладий опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

450 г фарша из куриного филе

2 яйца

0,5 стакана кефира (125 мл)

50 г муки (можно цельнозерновая)

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соль, черный перец – по вкусу

сушеный чеснок

0,5 ч.л соды

Способ приготовления:

1. В фарш вбиваем яйца, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и соду.

2. Перемешиваем до однородности. Фарш лучше брать мелкого помола.

3. Всыпаем муку и снова перемешиваем до однородности.

4. Жарим оладьи на разогретой сковороде с маслом или без нее под крышкой по бокам на среднем огне.

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