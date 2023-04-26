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Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут
Яблоки – это отличная основа для приготовления простых оладий. Фрукты всегда доступные, бюджетные, и их нужно просто натереть. Массу очень легко выкладывать ложкой на сковородку. Жарятся такие оладьи всего несколько минут.
Идея приготовления рыхлых яблочных оладий из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогерки Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Детям можно предложить такую еду даже вместо десерта.
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 яйца
- 3 ст.л. с большой горкой цельнозерновой муки
- щепотка разрыхлителя
- масло ГХИ или кокосовое масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Яблоки почистите от кожуры и натрите на большую терку.
2. Добавляем яйца, муку, разрыхлитель.
3. Хорошо перемешиваем вилкой.
4. Сковороду смазываем маслом.
5. Жарим оладьи с обеих сторон
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