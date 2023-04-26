Яблоки – это отличная основа для приготовления простых оладий. Фрукты всегда доступные, бюджетные, и их нужно просто натереть. Массу очень легко выкладывать ложкой на сковородку. Жарятся такие оладьи всего несколько минут.

Идея приготовления рыхлых яблочных оладий из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогерки Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Детям можно предложить такую еду даже вместо десерта.

Ингредиенты:

2 яблока

2 яйца

3 ст.л. с большой горкой цельнозерновой муки

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щепотка разрыхлителя

масло ГХИ или кокосовое масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Яблоки почистите от кожуры и натрите на большую терку.

2. Добавляем яйца, муку, разрыхлитель.

3. Хорошо перемешиваем вилкой.

4. Сковороду смазываем маслом.

5. Жарим оладьи с обеих сторон

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