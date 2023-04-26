Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Готовые деруны из яблок

Яблоки – это отличная основа для приготовления простых оладий. Фрукты всегда доступные, бюджетные, и их нужно просто натереть. Массу очень легко выкладывать ложкой на сковородку. Жарятся такие оладьи всего несколько минут.

Идея приготовления рыхлых яблочных оладий из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогерки Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Детям можно предложить такую еду даже вместо десерта.

Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. с большой горкой цельнозерновой муки
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  • щепотка разрыхлителя
  • масло ГХИ или кокосовое масло для обжаривания

Способ приготовления:

Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

1. Яблоки почистите от кожуры и натрите на большую терку.

Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

2. Добавляем яйца, муку, разрыхлитель.

Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

3. Хорошо перемешиваем вилкой.

4. Сковороду смазываем маслом.

Элементарные оладьи из натертого яблока: готовятся до 10 минут

5. Жарим оладьи с обеих сторон

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