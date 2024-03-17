Оладьи очень вкусно сочетаются с вареньем, сгущенкой или медом. К чаю – именно то, что нужно. А чтобы изделия получились пышными и высокими, их нужно готовить на кефире с содой.

Идея приготовления оладий, как пух на кефире, опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Когда тесто со всеми компонентами будет однородным – перемешивать его больше нельзя.

Ингредиенты:

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кефир 2,5% – 500 мл.

яйца – 1 шт.

сахар – 0,5 ст.л.

соль – 1/3 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

мука – 350 г.

Способ приготовления:

1. К кефиру комнатной температуры добавить яйцо, сахар и соль.

2. Перемешать до однородности.

3. Просеять муку и добавить соду (соду добавить именно с мукой).

4. Хорошо перемешать до однородности (больше мешать нельзя будет).

5. Накрыть полотенцем и отставить на 20-30 минут.

6. Разогреть масло в сковороде на огне ниже среднего (на таком и будем жарить). Масла в сковороде должно быть достаточно – примерно на 1 см.

7. Жарить оладьи, осторожно зачерпывая ложкой с края лоханки, не перемешивая тесто, и выложить на сковородку.

8. Жарим с обеих сторон и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Крышкой не накрывать.

9. Подавать с вареньем или медом.

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