Если ваши творожники всегда распадаются и прилипают к сковороде – приготовьте творожные оладьи. Тесто для них готовится гораздо проще. На такое блюдо вы потратите гораздо меньше времени.

Идея приготовления пышных сырных оладий опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Можно есть с вареньем или просто с фруктами.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

соль – щепотка

кефир – 150 г

кисломолочный творог – 200 г

мука – 180 г

сода – 1 ч.л.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль, взбить венчиком.

2. Далее добавить кефир, перемешать.

3. Выложить творог, вымешать до однородной массы без комочков, словно растирая творог.

4. Просеять муку, сверху на муку выложить соду, снова перемешать до однородности.

5. Выложить оладьи на разогретую с маслом сковородку и на среднем огне обжарить с двух сторон.

6. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой. Если из холодильника нужно дать готовому тесту постоять минут 20. Готовое тесто уже не перемешивать, осторожно надбирать ложкой и жарить оладьи.

