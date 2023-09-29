Крабовые палочки – это ингредиент не только для популярных салатов, но и для сытных и очень простых оладий. Ингредиент нужно просто нарезать кубиком, добавить к остальным компонентам и пожарить на сковороде. Всего за считанные минуты вы получите очень сытный перекус.

Идея приготовления элементарных оладий из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. При жарке масса не распадается.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 г

сыр твердый – 80 г

яйца – 1-2 шт

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сметана – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарезаем маленьким кубиком.

2. Сыр натираем на большой терке.

3. Смешиваем все ингредиенты.

4. мажим на среднем огне, с двух сторон до золотой корочки.

4. Жарим на среднем огне.

5. Сверху должна образоваться золотистая корочка.

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