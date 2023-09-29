Элементарные сытные оладьи из крабовых палочек: как приготовить
Крабовые палочки – это ингредиент не только для популярных салатов, но и для сытных и очень простых оладий. Ингредиент нужно просто нарезать кубиком, добавить к остальным компонентам и пожарить на сковороде. Всего за считанные минуты вы получите очень сытный перекус.
Идея приготовления элементарных оладий из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. При жарке масса не распадается.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180 г
- сыр твердый – 80 г
- яйца – 1-2 шт
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарезаем маленьким кубиком.
2. Сыр натираем на большой терке.
3. Смешиваем все ингредиенты.
4. мажим на среднем огне, с двух сторон до золотой корочки.
4. Жарим на среднем огне.
5. Сверху должна образоваться золотистая корочка.
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