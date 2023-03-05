Это очень универсальные булочки, которые вы можете есть просто вместо хлеба, добавить любимый джем или разрезать и положить рыбу с авокадо. Выходят изделия очень сытными, ведь готовятся из твердого и кисломолочного сыра. К тому же, технология элементарна, поэтому не потребует много вашего времени.

Идея приготовления пышных сырных булочек, которые можно есть вместо хлеба, опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram.

Ингредиенты:

180 г кисломолочного творога

1 яйцо

1/2 ч.л. соли

100 г твердого сыра

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100 г муки (пшеничной или рисовой)

1/2 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Кисломолочный сыр совмещаем с яйцом, солью, натертым на средней терке твердым сыром и хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто (оно может немного прилипнуть к рукам). Кладем в пакет и убираем в холодильник на 15 минут.

3. После этого делим тесто на 5 равных частей, катаем колбаски и формируем бублики.

4. Кладем на лист с пергаментом, смазываем яичным желтком смешанным с молоком в равной пропорции и посыпаем кунжутом.

5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут (до золотистого цвета).

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