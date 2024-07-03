Кабачковые рулетики сыром – элементарная летняя закуска на все случаи жизни. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, вам не нужно долго стоять у плиты в жаркий летний день. Пока рулетики будут в духовке – вы можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления ленивых кабачковых рулетиков опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. В составе очень бюджетные ингредиенты.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

ветчина из куриного филе – 150 г.

панировочные сухари – 3 ст.л.

паста томатная (или тертые томаты) – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок и ветчину нарезать тонкими полосками.

2. Сыр измельчить на терке или порезать брусочками.

3. Кабачок обвалять в панировочных сухарях.

4. Выложить ветчину и сыр.

5. Завернуть в рулетики.

6. На дно формы выложить томатную пасту, сверху – рулетики.

7. Отправить в духовку на 25-35 минут при температуре 180 градусов.

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