Элементарные кабачковые рулетики с сыром: как приготовить сезонное блюдо на скорую руку
Кабачковые рулетики сыром – элементарная летняя закуска на все случаи жизни. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, вам не нужно долго стоять у плиты в жаркий летний день. Пока рулетики будут в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Идея приготовления ленивых кабачковых рулетиков опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. В составе очень бюджетные ингредиенты.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
- ветчина из куриного филе – 150 г.
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- паста томатная (или тертые томаты) – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок и ветчину нарезать тонкими полосками.
2. Сыр измельчить на терке или порезать брусочками.
3. Кабачок обвалять в панировочных сухарях.
4. Выложить ветчину и сыр.
5. Завернуть в рулетики.
6. На дно формы выложить томатную пасту, сверху – рулетики.
7. Отправить в духовку на 25-35 минут при температуре 180 градусов.
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