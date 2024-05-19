Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

Шампиньоны – это очень универсальный продукт. Он быстро готовится и не требует много усилий. Грибы вкусно запечь – получается простая закуска на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных запеченных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Перед запеканием их нужно замариновать.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

Ингредиенты:

  • шампиньоны
  • лук
  • соевый соус
  • сметана
  • специи (соль/перец/сушеный чеснок/грибная)
  • кунжут
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Способ приготовления:

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

1. Грибы хорошо помыть.

2. Положить в обычный пакет.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

3. Добавить несколько ложек сметаны.

4. Засыпать любимые специи и чеснок.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

5. Добавить немного соевого соуса или терияки.

6. Добавить кусочки лука.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

7. Завязать пакет.

8. Отлично перемешать грибы.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

9. Оставить мариноваться на 30 минут.

10. Форму смазать небольшим количеством растительного масла.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

11. Выложить маринованные грибы.

Элементарные запеченные шампиньоны за 20 минут: в чем вкусно замариновать грибы

12. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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