Шампиньоны – это очень универсальный продукт. Он быстро готовится и не требует много усилий. Грибы вкусно запечь – получается простая закуска на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных запеченных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Перед запеканием их нужно замариновать.

Ингредиенты:

шампиньоны

лук

соевый соус

сметана

специи (соль/перец/сушеный чеснок/грибная)

кунжут

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Способ приготовления:

1. Грибы хорошо помыть.

2. Положить в обычный пакет.

3. Добавить несколько ложек сметаны.

4. Засыпать любимые специи и чеснок.

5. Добавить немного соевого соуса или терияки.

6. Добавить кусочки лука.

7. Завязать пакет.

8. Отлично перемешать грибы.

9. Оставить мариноваться на 30 минут.

10. Форму смазать небольшим количеством растительного масла.

11. Выложить маринованные грибы.

12. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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