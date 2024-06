Когда времени для выпечки сладостей нет – можно использовать желатин. Он станет отличным основанием для элементарного баварского десерта. Вам ничего выпекать не придется.

Идея приготовления желейного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Очень вкусно добавить сверху топпинг.

Ингредиенты:

желатин – 20 г

вода – 80 мл.

желтки – 3 шт.

сахар – 75 г

молоко – 300 мл.

белый шоколад – 50 г

сметана – 350 г

топпинг для подачи.

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставьте на 15 минут.

2. За это время смешать желтки, сахар и молоко.

3. Поставить на огонь.

4. Помешивая, довести до кипения. Важно не кипятить, потому что масса может свернуться.

5. Снять кастрюлю с огня, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.

6. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

7. Вылить десерт в застеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

8. При подаче полить топингом.

