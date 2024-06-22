Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

Когда времени для выпечки сладостей нет – можно использовать желатин. Он станет отличным основанием для элементарного баварского десерта. Вам ничего выпекать не придется.

Идея приготовления желейного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Очень вкусно добавить сверху топпинг.

Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • желатин – 20 г
  • вода – 80 мл.
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 75 г
  • молоко – 300 мл.
  • белый шоколад – 50 г
  • сметана – 350 г
  • топпинг для подачи.

Способ приготовления:

Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

1. Желатин залить холодной водой и оставьте на 15 минут.

2. За это время смешать желтки, сахар и молоко.

Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

3. Поставить на огонь.

4. Помешивая, довести до кипения. Важно не кипятить, потому что масса может свернуться.

Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

5. Снять кастрюлю с огня, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.

6. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.

Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить

7. Вылить десерт в застеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.

8. При подаче полить топингом.

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