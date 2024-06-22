Элементарный баварский десерт, не нужно выпекать: из чего приготовить
Когда времени для выпечки сладостей нет – можно использовать желатин. Он станет отличным основанием для элементарного баварского десерта. Вам ничего выпекать не придется.
Идея приготовления желейного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Очень вкусно добавить сверху топпинг.
Ингредиенты:
- желатин – 20 г
- вода – 80 мл.
- желтки – 3 шт.
- сахар – 75 г
- молоко – 300 мл.
- белый шоколад – 50 г
- сметана – 350 г
- топпинг для подачи.
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставьте на 15 минут.
2. За это время смешать желтки, сахар и молоко.
3. Поставить на огонь.
4. Помешивая, довести до кипения. Важно не кипятить, потому что масса может свернуться.
5. Снять кастрюлю с огня, добавить набухший желатин, шоколад и перемешать до растворения и однородности.
6. В миску выложить сметану, добавить желатиновую смесь и снова хорошо перемешать.
7. Вылить десерт в застеленную пищевой пленкой форму и поставить в холодильник на 2 часа, можно на ночь.
8. При подаче полить топингом.
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