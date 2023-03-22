Элементарный чизкейк с вишней: выпекать не придется
Чизкейки без выпечки – это отличный вариант быстрого десерта. Для его основания подойдет обычное песочное печенье. Творожная масса прекрасно застывает в холодильнике и получается очень нежной.
Идея приготовления чизкейка без выпечки с вишней опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Такой десерт – отличный способ использовать замороженную вишню из прошлого сезона.
Ингредиенты:
- печенье песочное – 300 г
- сливочное масло – 120 г
- сливочный творог – 500 г
- сливки 33% – 200 мл
- сахарная пудра – 90 г
- сок лимона – 2 ст.л.
- желатин – 20 г + 100 мл холодной воды
- замороженная вишня без косточек – 400 г
- сахар – 100 г
- кукурузный крахмал – 35 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.
2. Измельчаем печенье до мелкой крошки, смешиваем с растопленным сливочным маслом, выкладываем в форму и формируем стенки и дно. Отправляем в холодильник, пока будем готовить начинку.
3. Миксером взбиваем сливочный сыр с лимонным соком, сливками и сахарной пудрой до мягких пиков.
4. В микроволновке растапливаем желатин импульсами по 15 секунд, к нему добавляем 1 ст.л сырной массы, которая у нас получилась, перемешиваем и смешиваем миксером на минимальной скорости с творожной массой.
5. Выкладываем на печенье в форму, разравниваем и оставляем на 2-3 часа.
6. Тем временем готовим вишневую начинку:
7. Вишню кладем в кастрюлю с толстым дном, размораживаем. Добавляем сахар и ставим на маленький огонь.
8. Как только сахар полностью растворится – добавляем крахмал и варим, помешивая, до загустения.
9. Переводим в другую емкость и накрываем пакетом или пищевой пленкой в контакт.
10. После полного охлаждения выкладываем начинку на застывшую творожную массу.
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