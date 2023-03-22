Чизкейки без выпечки – это отличный вариант быстрого десерта. Для его основания подойдет обычное песочное печенье. Творожная масса прекрасно застывает в холодильнике и получается очень нежной.

Идея приготовления чизкейка без выпечки с вишней опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Такой десерт – отличный способ использовать замороженную вишню из прошлого сезона.

Ингредиенты:

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печенье песочное – 300 г

сливочное масло – 120 г

сливочный творог – 500 г

сливки 33% – 200 мл

сахарная пудра – 90 г

сок лимона – 2 ст.л.

желатин – 20 г + 100 мл холодной воды

замороженная вишня без косточек – 400 г

сахар – 100 г

кукурузный крахмал – 35 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

2. Измельчаем печенье до мелкой крошки, смешиваем с растопленным сливочным маслом, выкладываем в форму и формируем стенки и дно. Отправляем в холодильник, пока будем готовить начинку.

3. Миксером взбиваем сливочный сыр с лимонным соком, сливками и сахарной пудрой до мягких пиков.

4. В микроволновке растапливаем желатин импульсами по 15 секунд, к нему добавляем 1 ст.л сырной массы, которая у нас получилась, перемешиваем и смешиваем миксером на минимальной скорости с творожной массой.

5. Выкладываем на печенье в форму, разравниваем и оставляем на 2-3 часа.

6. Тем временем готовим вишневую начинку:

7. Вишню кладем в кастрюлю с толстым дном, размораживаем. Добавляем сахар и ставим на маленький огонь.

8. Как только сахар полностью растворится – добавляем крахмал и варим, помешивая, до загустения.

9. Переводим в другую емкость и накрываем пакетом или пищевой пленкой в контакт.

10. После полного охлаждения выкладываем начинку на застывшую творожную массу.

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