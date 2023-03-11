Очень простой и вкусный десерт можно приготовить из трех ингредиентов. Замешивать тесто или что-нибудь выпекать не придется. Для основания понадобится обычное печенье.

Идея приготовления десерта из трех ингредиентов без молочных продуктов и муки опубликована на странице фудблогера Ольги Главной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 12 штук

желе – 1 пачка

вода горячая – 100 мл

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Способ приготовления:

1. Желе заливаем горячей водой.

2. Взбиваем до густоты.

3. Консистенция должна получиться, как на безе. Этот процесс занимает до 10 минут.

4. Форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

5. Выливаем желейную массу и сверху снова печенье.

6. Кладем в холодильник на несколько часов.

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