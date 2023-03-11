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Элементарный десерт из трех компонентов: выпекать не нужно
Очень простой и вкусный десерт можно приготовить из трех ингредиентов. Замешивать тесто или что-нибудь выпекать не придется. Для основания понадобится обычное печенье.
Идея приготовления десерта из трех ингредиентов без молочных продуктов и муки опубликована на странице фудблогера Ольги Главной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье – 12 штук
- желе – 1 пачка
- вода горячая – 100 мл
Способ приготовления:
1. Желе заливаем горячей водой.
2. Взбиваем до густоты.
3. Консистенция должна получиться, как на безе. Этот процесс занимает до 10 минут.
4. Форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье.
5. Выливаем желейную массу и сверху снова печенье.
6. Кладем в холодильник на несколько часов.
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