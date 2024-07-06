Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты
Идеальным сытным блюдом для всей семьи будет кабачковый торт. Он бюджетный и быстро готовится. Овощ вам нужно только натереть и пожарить из полученного кабачкового теста блины.
Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Добавьте внутрь много ветчины и сыра.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 6 ст.л.
- молоко – 1 стакан
- масло гхи
- ветчина – 300 г
- сыр – 200 г
- сметана, майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на маленькую тертую.
2. Добавить соль, перемешать.
3. Отжать лишний сок.
4. Добавить яйца, молоко, специи, муку. Перемешать.
5. Сделать блины (9 шт.)
6. Ветчину соединить с сыром и 2 ст.л. майонеза.
7. Смазать блины и завернуть в рулетик.
8. Выложить блины в форму, смазать хорошо сметаной, сверху блины и повторить сметану.
9. Посыпать творогом.
10. Выпекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
11. Вынимать из формы только когда остынет.
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