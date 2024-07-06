Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
9
Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

Идеальным сытным блюдом для всей семьи будет кабачковый торт. Он бюджетный и быстро готовится. Овощ вам нужно только натереть и пожарить из полученного кабачкового теста блины.

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Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Добавьте внутрь много ветчины и сыра.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 6 ст.л.
  • молоко – 1 стакан
  • масло гхи
  • ветчина – 300 г
  • сыр – 200 г
  • сметана, майонез
  • специи

Способ приготовления:

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

1. Кабачок натереть на маленькую тертую.

2. Добавить соль, перемешать.

3. Отжать лишний сок.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

4. Добавить яйца, молоко, специи, муку. Перемешать.

5. Сделать блины (9 шт.)

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

6. Ветчину соединить с сыром и 2 ст.л. майонеза.

7. Смазать блины и завернуть в рулетик.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

8. Выложить блины в форму, смазать хорошо сметаной, сверху блины и повторить сметану.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

9. Посыпать творогом.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

10. Выпекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

11. Вынимать из формы только когда остынет.

Элементарный кабачковый торт из блинов: готовится за считанные минуты

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