Идеальным сытным блюдом для всей семьи будет кабачковый торт. Он бюджетный и быстро готовится. Овощ вам нужно только натереть и пожарить из полученного кабачкового теста блины.

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Идея приготовления сытного торта из кабачков опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Добавьте внутрь много ветчины и сыра.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 6 ст.л.

молоко – 1 стакан

масло гхи

ветчина – 300 г

сыр – 200 г

сметана, майонез

специи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на маленькую тертую.

2. Добавить соль, перемешать.

3. Отжать лишний сок.

4. Добавить яйца, молоко, специи, муку. Перемешать.

5. Сделать блины (9 шт.)

6. Ветчину соединить с сыром и 2 ст.л. майонеза.

7. Смазать блины и завернуть в рулетик.

8. Выложить блины в форму, смазать хорошо сметаной, сверху блины и повторить сметану.

9. Посыпать творогом.

10. Выпекать в разогретой духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

11. Вынимать из формы только когда остынет.

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