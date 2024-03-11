Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

Чтобы долго не возиться с затворением теста выпеканием тортов – можно сделать такой элементарный чизкейк без выпечки. Для десерта вам понадобится всего 5 ингредиентов. А в основе – обычное печенье.

Идея приготовления чизкейка за 5 минут без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Карамель, которая есть среди компонентов, достаточно сладкая, поэтому сахар не пригодится.

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

Ингредиенты:

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  • печенье
  • сливочное масло
  • крем-чиз – 100 г
  • сахарная пудра – 1 ч.л.
  • соленая карамель

Способ приготовления:

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

1. Печенье взбить в блендере, добавить растопленное сливочное масло.

2. Сделать основание.

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

3. Взбить филадельфию вместе с сахарной пудрой и немного карамели.

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

4. Выложить на основание.

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

5. Сверху полить карамелью и отправить в холодильник на несколько часов.

Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется

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