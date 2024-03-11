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Элементарный карамельный чизкейк через 5 минут: выпекать не придется
Чтобы долго не возиться с затворением теста выпеканием тортов – можно сделать такой элементарный чизкейк без выпечки. Для десерта вам понадобится всего 5 ингредиентов. А в основе – обычное печенье.
Идея приготовления чизкейка за 5 минут без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Карамель, которая есть среди компонентов, достаточно сладкая, поэтому сахар не пригодится.
Ингредиенты:
- печенье
- сливочное масло
- крем-чиз – 100 г
- сахарная пудра – 1 ч.л.
- соленая карамель
Способ приготовления:
1. Печенье взбить в блендере, добавить растопленное сливочное масло.
2. Сделать основание.
3. Взбить филадельфию вместе с сахарной пудрой и немного карамели.
4. Выложить на основание.
5. Сверху полить карамелью и отправить в холодильник на несколько часов.
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