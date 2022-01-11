Элементарный кекс без муки: диетическая альтернатива калорийным десертам после праздников

После новогодних праздников желудок требует разгрузки и легкости. И на этот случай есть великолепный низкокалорийный кекс. Не смотря на то, что это выпечка, она не навредит вашей фигуре и общему состоянию организма, ведь здесь нет дрожжей, муки и сахара. Десерт идеально подойдет для чаепития в прохладную морозную погоду.

Идея опубликована на странице vegansearth в Istagram.

Ингредиенты:

банан – 140 г

вода – 50 г

сироп топинамбура – 40 г

масло – 30 г

льняное яйцо (15 г измельченных семян льна +45 г воды)

лимонный сок – 1 ст.л

пшено – 120 г

сода – 0,5 ч.л

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Ингредиенты для начинки:

любых семян (можно тыквенные) – 30 г

любых орехов – 30 г

изюм – 30 г

любых сухофруктов – 30 г

Способ приготовления:

1. Пшено смолоть в кофемолке до состояния муки.

2. Для льняного яйца смешать молотые семена льна с водой. Оставить на 5 минут.

3. Все ингредиенты (кроме орехов-сухофруктов и соды) измельчить хорошо в блендере.

4. В конце добавить орехи, семечки, сухофрукты и соду.

5. Перемешать ложкой и выложить в форму.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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