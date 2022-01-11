Элементарный кекс без муки: диетическая альтернатива калорийным десертам после праздников
После новогодних праздников желудок требует разгрузки и легкости. И на этот случай есть великолепный низкокалорийный кекс. Не смотря на то, что это выпечка, она не навредит вашей фигуре и общему состоянию организма, ведь здесь нет дрожжей, муки и сахара. Десерт идеально подойдет для чаепития в прохладную морозную погоду.
Идея опубликована на странице vegansearth в Istagram.
Ингредиенты:
банан – 140 г
вода – 50 г
сироп топинамбура – 40 г
масло – 30 г
льняное яйцо (15 г измельченных семян льна +45 г воды)
лимонный сок – 1 ст.л
пшено – 120 г
сода – 0,5 ч.л
Ингредиенты для начинки:
любых семян (можно тыквенные) – 30 г
любых орехов – 30 г
изюм – 30 г
любых сухофруктов – 30 г
Способ приготовления:
1. Пшено смолоть в кофемолке до состояния муки.
2. Для льняного яйца смешать молотые семена льна с водой. Оставить на 5 минут.
3. Все ингредиенты (кроме орехов-сухофруктов и соды) измельчить хорошо в блендере.
4. В конце добавить орехи, семечки, сухофрукты и соду.
5. Перемешать ложкой и выложить в форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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