Киш – это идеальное блюдо для сытного обеда, если в вашем холодильнике есть немного овощей и мяса. Вы просто совмещаете все эти компоненты с тестом и запекаете. Пока киш в духовке – можно заниматься своими делами.

О том, как приготовить сытный киш с курицей и овощами на обед рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. Блюдо получается очень сытным и питательным.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

125 г холодного сливочного масла/спреда

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1 холодное яйцо

1 ст.л. холодной воды

1/2 ч.л. соли

1/3 ч.л. разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

1 отварное куриное филе

1 болгарский перец – по желанию

1 зубчик чеснока

120 г феты

6-8 кусочков вяленых помидоров

помидоры черри или 1 большой помидор

Ингредиенты для заливки:

400 г 10% сливок (можно молоко и сливки1:1)

2 яйца

100 г твердого сыра

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Для теста к просеянной муке добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель, перетираем руками в крошку. Добавляем яйцо и воду, замешиваем тесто, охлаждаем час.

2. Форму 24 см диаметром застилаем пергаментом. Поверхность слегка присыпаем мукой, раскатываем тесто и с помощью скалки переносим его на форму. Тесто равномерно распределяем и производим бортики высотой 4-5 см.

3. Сверху на тесто кладем пергамент, груз (можно фасоль), отправляем в холодильник на 20-30 минут. Включаем духовку на 200 градусов и выпекаем тесто с грузом 25 минут.

4. После выпекания корж вытаскиваем из духовки.

5. Для начинки поджариваем вместе перец и чеснок до мягкости. Отварное филе, фету и вяленые томаты нарезаем.

6. Готовим заливку: яйца, натертый сыр, соль, итальянские травки и сливки смешиваем венчиком.

7. Выкладываем на корж начинку и заливаем заливкой, сверху выкладываем мини томаты.

8. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Киш охлаждаем и подаем.

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