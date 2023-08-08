Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить
Киш – это идеальное блюдо для сытного обеда, если в вашем холодильнике есть немного овощей и мяса. Вы просто совмещаете все эти компоненты с тестом и запекаете. Пока киш в духовке – можно заниматься своими делами.
О том, как приготовить сытный киш с курицей и овощами на обед рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. Блюдо получается очень сытным и питательным.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 125 г холодного сливочного масла/спреда
- 1 холодное яйцо
- 1 ст.л. холодной воды
- 1/2 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
Ингредиенты для начинки:
- 1 отварное куриное филе
- 1 болгарский перец – по желанию
- 1 зубчик чеснока
- 120 г феты
- 6-8 кусочков вяленых помидоров
- помидоры черри или 1 большой помидор
Ингредиенты для заливки:
- 400 г 10% сливок (можно молоко и сливки1:1)
- 2 яйца
- 100 г твердого сыра
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Для теста к просеянной муке добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель, перетираем руками в крошку. Добавляем яйцо и воду, замешиваем тесто, охлаждаем час.
2. Форму 24 см диаметром застилаем пергаментом. Поверхность слегка присыпаем мукой, раскатываем тесто и с помощью скалки переносим его на форму. Тесто равномерно распределяем и производим бортики высотой 4-5 см.
3. Сверху на тесто кладем пергамент, груз (можно фасоль), отправляем в холодильник на 20-30 минут. Включаем духовку на 200 градусов и выпекаем тесто с грузом 25 минут.
4. После выпекания корж вытаскиваем из духовки.
5. Для начинки поджариваем вместе перец и чеснок до мягкости. Отварное филе, фету и вяленые томаты нарезаем.
6. Готовим заливку: яйца, натертый сыр, соль, итальянские травки и сливки смешиваем венчиком.
7. Выкладываем на корж начинку и заливаем заливкой, сверху выкладываем мини томаты.
8. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Киш охлаждаем и подаем.
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