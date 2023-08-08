Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

Киш – это идеальное блюдо для сытного обеда, если в вашем холодильнике есть немного овощей и мяса. Вы просто совмещаете все эти компоненты с тестом и запекаете. Пока киш в духовке – можно заниматься своими делами.

О том, как приготовить сытный киш с курицей и овощами на обед рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. Блюдо получается очень сытным и питательным.

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

Ингредиенты для теста:

  • 250 г муки
  • 125 г холодного сливочного масла/спреда
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  • 1 холодное яйцо
  • 1 ст.л. холодной воды
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

  • 1 отварное куриное филе
  • 1 болгарский перец – по желанию
  • 1 зубчик чеснока
  • 120 г феты
  • 6-8 кусочков вяленых помидоров
  • помидоры черри или 1 большой помидор

Ингредиенты для заливки:

  • 400 г 10% сливок (можно молоко и сливки1:1)
  • 2 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

1. Для теста к просеянной муке добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель, перетираем руками в крошку. Добавляем яйцо и воду, замешиваем тесто, охлаждаем час.

2. Форму 24 см диаметром застилаем пергаментом. Поверхность слегка присыпаем мукой, раскатываем тесто и с помощью скалки переносим его на форму. Тесто равномерно распределяем и производим бортики высотой 4-5 см.

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

3. Сверху на тесто кладем пергамент, груз (можно фасоль), отправляем в холодильник на 20-30 минут. Включаем духовку на 200 градусов и выпекаем тесто с грузом 25 минут.

4. После выпекания корж вытаскиваем из духовки.

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

5. Для начинки поджариваем вместе перец и чеснок до мягкости. Отварное филе, фету и вяленые томаты нарезаем.

6. Готовим заливку: яйца, натертый сыр, соль, итальянские травки и сливки смешиваем венчиком.

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

7. Выкладываем на корж начинку и заливаем заливкой, сверху выкладываем мини томаты.

8. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Киш охлаждаем и подаем.

Элементарный киш с курицей и овощами для сытного обеда: как приготовить

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