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Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов
Вы приготовите такой кокосовый пирог без лишних усилий. Готовится он на основе сгущенки, а также стружки. Из минимального количества ингредиентов вы получите полноценный десерт к кофе и чаю.
Идея приготовления вкусного кокосового пирога опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вы справитесь очень быстро.
Ингредиенты:
- сгущенка – 2 банка
- яйца – 4 шт.
- масло растопленное – 3 ст.л.
- кокосовая стружка – 200 г
- ванильный сахар – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать в миске сгущенку с яйцами.
2. Влить растопленное масло.
3. Добавить кокосовую стружку и ванильный сахар. Перемешать.
4. Форму смазать маслом и вылить тесто.
5. Выпекать в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
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