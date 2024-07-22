Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
108
Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

Вы приготовите такой кокосовый пирог без лишних усилий. Готовится он на основе сгущенки, а также стружки. Из минимального количества ингредиентов вы получите полноценный десерт к кофе и чаю.

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Идея приготовления вкусного кокосового пирога опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

Ингредиенты:

  • сгущенка – 2 банка
  • яйца – 4 шт.
  • масло растопленное – 3 ст.л.
  • кокосовая стружка – 200 г
  • ванильный сахар – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

1. Смешать в миске сгущенку с яйцами.

2. Влить растопленное масло.

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

3. Добавить кокосовую стружку и ванильный сахар. Перемешать.

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

4. Форму смазать маслом и вылить тесто.

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

5. Выпекать в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Элементарный кокосовый пирог к чаю: понадобится всего 5 ингредиентов

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