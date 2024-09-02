Элементарный "Медовик" без духовки: коржи жарятся на сковородке
"Медовик" – популярный торт, который готовят на разнообразные семейные празднования. И вместо того, чтобы долго выпекать коржи в духовке, их можно просто пожарить на сковороде. Это будет гораздо практичнее и быстрее. Останется просто смазать все нежным кремом.
Идея приготовления домашнего "Медовика" на сковородке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Тесто получается очень эластичное и отлично раскатывается.
Ингредиенты для лепешек:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- соль – 1/3 ч.л.
- сода – 1 ч.л. (с горкой)
- мед – 120 г
- масло – 100 г
- мука – 600 г (+ на подсыпку).
Ингредиенты для крема:
- молоко – 500 мл.
- сахар – 150 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- яйца – 1 шт.
- масло – 80 г
- сливки (30-35%) – 350 мл.
Способ приготовления:
1. Готовим коржи в кастрюле с толстым дном.
2. Смешать яйца, сахар, соль, соду, мёд, масло и поставить на средний огонь.
3. Постоянно помешивая, варить около 2 минут.
4. Когда масса начнет пениться и увеличится в объеме, помешиваем еще немного и снимаем с огня.
5. Добавить часть муки, перемешать.
6. Для удобства переложить тесто в большую миску.
7. Постепенно добавляя оставшуюся муку, замешать мягкое, эластичное тесто.
8. Не добавляйте всю муку сразу, в зависимости от ее сорта, может уйти, как меньше, так и больше. Разделить тесто на 12 шариков.
9. Раскатать каждую в тоненький пласт, подсыпая мукой, проколоть вилкой и выпекать на сухой сковороде с двух сторон на небольшом огне.
10. Еще теплым каждый корж обрезать, придавая форму и нужный размер.
11. Обрезки пойдут на присыпку. Дать полностью остыть.
12. Для крема молоко поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить.
13. В кастрюле смешать сахар, крахмал и яйцо до однородной массы.
14. Тонкой струйкой влить горячее молоко, перемешать до однородной массы и поставить на огонь.
15. Постоянно помешивая, варить на среднем огне до загустения.
16. Убрать из огня, сразу добавить масло и перемешать до однородности.
17. Накрыть пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник на 6 часов.
18. Холодные сливки взбить до загустения, добавить постепенно заварную массу и взбить в однородный крем.
19. Коржи перемазать кремом (лучше это делать в кондитерском кольце) и отправить в холодильник на несколько часов.
20. Забираем кольцо, смазать кремом верх и бока и присыпать измельченными в крошку обрезками.
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