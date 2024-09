"Медовик" – популярный торт, который готовят на разнообразные семейные празднования. И вместо того, чтобы долго выпекать коржи в духовке, их можно просто пожарить на сковороде. Это будет гораздо практичнее и быстрее. Останется просто смазать все нежным кремом.

Идея приготовления домашнего "Медовика" на сковородке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Тесто получается очень эластичное и отлично раскатывается.

Ингредиенты для лепешек:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

соль – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л. (с горкой)

мед – 120 г

масло – 100 г

мука – 600 г (+ на подсыпку).

Ингредиенты для крема:

молоко – 500 мл.

сахар – 150 г

кукурузный крахмал – 20 г

яйца – 1 шт.

масло – 80 г

сливки (30-35%) – 350 мл.

Способ приготовления:

1. Готовим коржи в кастрюле с толстым дном.

2. Смешать яйца, сахар, соль, соду, мёд, масло и поставить на средний огонь.

3. Постоянно помешивая, варить около 2 минут.

4. Когда масса начнет пениться и увеличится в объеме, помешиваем еще немного и снимаем с огня.

5. Добавить часть муки, перемешать.

6. Для удобства переложить тесто в большую миску.

7. Постепенно добавляя оставшуюся муку, замешать мягкое, эластичное тесто.

8. Не добавляйте всю муку сразу, в зависимости от ее сорта, может уйти, как меньше, так и больше. Разделить тесто на 12 шариков.

9. Раскатать каждую в тоненький пласт, подсыпая мукой, проколоть вилкой и выпекать на сухой сковороде с двух сторон на небольшом огне.

10. Еще теплым каждый корж обрезать, придавая форму и нужный размер.

11. Обрезки пойдут на присыпку. Дать полностью остыть.

12. Для крема молоко поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить.

13. В кастрюле смешать сахар, крахмал и яйцо до однородной массы.

14. Тонкой струйкой влить горячее молоко, перемешать до однородной массы и поставить на огонь.

15. Постоянно помешивая, варить на среднем огне до загустения.

16. Убрать из огня, сразу добавить масло и перемешать до однородности.

17. Накрыть пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник на 6 часов.

18. Холодные сливки взбить до загустения, добавить постепенно заварную массу и взбить в однородный крем.

19. Коржи перемазать кремом (лучше это делать в кондитерском кольце) и отправить в холодильник на несколько часов.

20. Забираем кольцо, смазать кремом верх и бока и присыпать измельченными в крошку обрезками.

