Если времени на приготовление традиционного "Медовика" мало – можно сделатьрулет. Десерт очень простой и, в то же время, изысканый. Вместо многих коржей нужно сделать всего один.

Идея приготовления ленивого медового рулета вместо торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Корж выпекается максимум 15 минут.

Ингредиенты для теста:

мед – 150 г

сметана – 70 г

сахар – 40 г

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масло сливочное – 50 г

сода – 1/2 ч.л.

яйцо – 1 шт

мука – 150 г

Ингредиенты для крема:

сметана – 300 г

сахарная пудра – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Соединяем мед, сметану, сахар и масло.

2. Ставим на огонь и ждем, чтобы масса стала однородной.

3. Добавляем соду и перемешиваем.

4. Масса станет пышной и увеличится в обьеме.

5. Снимаем с огня и даем немного остыть. Добавляем яйцо и муку. Замешиваем тесто.

6. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.

8. К сметане добавляем сахарную пудру и взбиваем до загущения.

9. Снимаем тесто с противень и опрокидываем его на пергамент. Смазываем кремом и заворачиваем в рулет.

10. Оставляем в холодильнике на 3-4 часа.

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