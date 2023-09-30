Элементарный медовик рулетом: готовится проще, чем торт
Если времени на приготовление традиционного "Медовика" мало – можно сделатьрулет. Десерт очень простой и, в то же время, изысканый. Вместо многих коржей нужно сделать всего один.
Идея приготовления ленивого медового рулета вместо торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Корж выпекается максимум 15 минут.
Ингредиенты для теста:
- мед – 150 г
- сметана – 70 г
- сахар – 40 г
- масло сливочное – 50 г
- сода – 1/2 ч.л.
- яйцо – 1 шт
- мука – 150 г
Ингредиенты для крема:
- сметана – 300 г
- сахарная пудра – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Соединяем мед, сметану, сахар и масло.
2. Ставим на огонь и ждем, чтобы масса стала однородной.
3. Добавляем соду и перемешиваем.
4. Масса станет пышной и увеличится в обьеме.
5. Снимаем с огня и даем немного остыть. Добавляем яйцо и муку. Замешиваем тесто.
6. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем.
7. Выпекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.
8. К сметане добавляем сахарную пудру и взбиваем до загущения.
9. Снимаем тесто с противень и опрокидываем его на пергамент. Смазываем кремом и заворачиваем в рулет.
10. Оставляем в холодильнике на 3-4 часа.
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