Этот вариант торта "Наполеон" не нуждается в замешивании и раскатывании теста, ведь в его основе обычное слоеное печенье. Такое можно приобрести в каждом магазине. А плита понадобится только для заваривания крема, потому что в выпекание этом десерте не нуждается.

Идея приготовления торта "Наполеон" из печенья опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instgram.

Ингредиенты:

печенье "Ушки" – 500 г

яйца – 2 шт

сахар – 130 г

мука – 3 ст.л (60 г)

молоко – 500 мл

сливочное масло – 100 г

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Способ приготовления:

1. В кастрюльке с толстым дном смешиваем яйца, сахар, муку до однородности. Вливаем молоко, перемешиваем.

2. На среднем огне, помешивая, доводим до загущения, выключаем огонь (не давайте крему кипеть).

3. Добавляем масло, перемешиваем до его растворения. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остыть.

4. Берем форму 14-16 см. застеленную пергаментом и выкладываем слой за слоем печенья и крема. Крем должен быть завершающим слоем. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник на ночь.

5. На утро оставшееся печенье кладем в пакет и отбиваем скалкой или переминаем руками. Вынимаем торт из формы, присыпаем крошкой.

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