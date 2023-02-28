Элементарный "Наполеон" без выпечки: готовится из печенья

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный 'Наполеон' без выпечки: готовится из печенья

Этот вариант торта "Наполеон" не нуждается в замешивании и раскатывании теста, ведь в его основе обычное слоеное печенье. Такое можно приобрести в каждом магазине. А плита понадобится только для заваривания крема, потому что в выпекание этом десерте не нуждается.

Идея приготовления торта "Наполеон" из печенья опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instgram.

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

Ингредиенты:

  • печенье "Ушки" – 500 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 130 г
  • мука – 3 ст.л (60 г)
  • молоко – 500 мл
  • сливочное масло – 100 г
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Способ приготовления:

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

1. В кастрюльке с толстым дном смешиваем яйца, сахар, муку до однородности. Вливаем молоко, перемешиваем.

2. На среднем огне, помешивая, доводим до загущения, выключаем огонь (не давайте крему кипеть).

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

3. Добавляем масло, перемешиваем до его растворения. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остыть.

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

4. Берем форму 14-16 см. застеленную пергаментом и выкладываем слой за слоем печенья и крема. Крем должен быть завершающим слоем. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник на ночь.

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

5. На утро оставшееся печенье кладем в пакет и отбиваем скалкой или переминаем руками. Вынимаем торт из формы, присыпаем крошкой.

Элементарный ''Наполеон'' без выпечки: готовится из печенья

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