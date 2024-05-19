Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

Для уютного семейного чаепития идеально подходит вкусный торт. Вместо сложных и многокомпонентных медовика и наполеона – приготовьте ореховый. Для него потребуется минимальное количество ингредиентов и времени.

Идея приготовления орехового торта к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Коржи отлично сочетаются с нежным кремом пломбиром.

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

Ингредиенты для лепешек:

  • яйца – 3 шт.
  • ванильный сахар – 1 ст.л.
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  • сахар – 120 г
  • молоко – 120 г
  • масло без запаха – 120 мл.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 12 г
  • орехов предварительно под сушеных – 100 г

Способ приготовления:

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

1. Яйца взбить с сахаром в холсте и пышную массу.

2. Добавить молоко, растительное масло, далее все сухие ингредиенты (предварительно смешать), кроме орехов.

3. Орехи мелко порезать ножом и добавить в массу.

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

4. Осторожно перемешивать лопаткой, чтобы масса не осела.

5. Выпекать при 170 градусах 20-25 мин.

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 800 г
  • яйца – 2 шт.
  • ванильный сахар – 20 г
  • сахар – 5 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

1. Все перемешать до однородности и заварить крем. Важно постоянно помешивать, пока масса не защитна.

2. Снять с плиты прибавить 40 г сливочного масла и 100 г белого шоколада.

Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю

3. Перемешать, накрыть пленкой в стык и дать остыть.

4. Перемешать торт, посыпать орехами.

5. Дать просочиться.

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