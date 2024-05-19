Элементарный ореховый торт с кремом пломбир: обязательно приготовьте к чаю
Для уютного семейного чаепития идеально подходит вкусный торт. Вместо сложных и многокомпонентных медовика и наполеона – приготовьте ореховый. Для него потребуется минимальное количество ингредиентов и времени.
Идея приготовления орехового торта к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Коржи отлично сочетаются с нежным кремом пломбиром.
Ингредиенты для лепешек:
- яйца – 3 шт.
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- сахар – 120 г
- молоко – 120 г
- масло без запаха – 120 мл.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 12 г
- орехов предварительно под сушеных – 100 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром в холсте и пышную массу.
2. Добавить молоко, растительное масло, далее все сухие ингредиенты (предварительно смешать), кроме орехов.
3. Орехи мелко порезать ножом и добавить в массу.
4. Осторожно перемешивать лопаткой, чтобы масса не осела.
5. Выпекать при 170 градусах 20-25 мин.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 800 г
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар – 20 г
- сахар – 5 ст.л.
- кукурузный крахмал – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все перемешать до однородности и заварить крем. Важно постоянно помешивать, пока масса не защитна.
2. Снять с плиты прибавить 40 г сливочного масла и 100 г белого шоколада.
3. Перемешать, накрыть пленкой в стык и дать остыть.
4. Перемешать торт, посыпать орехами.
5. Дать просочиться.
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