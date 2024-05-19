Для уютного семейного чаепития идеально подходит вкусный торт. Вместо сложных и многокомпонентных медовика и наполеона – приготовьте ореховый. Для него потребуется минимальное количество ингредиентов и времени.

Идея приготовления орехового торта к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Коржи отлично сочетаются с нежным кремом пломбиром.

Ингредиенты для лепешек:

яйца – 3 шт.

ванильный сахар – 1 ст.л.

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сахар – 120 г

молоко – 120 г

масло без запаха – 120 мл.

мука – 200 г

разрыхлитель – 12 г

орехов предварительно под сушеных – 100 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром в холсте и пышную массу.

2. Добавить молоко, растительное масло, далее все сухие ингредиенты (предварительно смешать), кроме орехов.

3. Орехи мелко порезать ножом и добавить в массу.

4. Осторожно перемешивать лопаткой, чтобы масса не осела.

5. Выпекать при 170 градусах 20-25 мин.

Ингредиенты для крема:

молоко – 800 г

яйца – 2 шт.

ванильный сахар – 20 г

сахар – 5 ст.л.

кукурузный крахмал – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все перемешать до однородности и заварить крем. Важно постоянно помешивать, пока масса не защитна.

2. Снять с плиты прибавить 40 г сливочного масла и 100 г белого шоколада.

3. Перемешать, накрыть пленкой в стык и дать остыть.

4. Перемешать торт, посыпать орехами.

5. Дать просочиться.

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