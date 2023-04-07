Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

Такой паштет вы приготовите всего за несколько минут и получите отличную праздничную закуску или просто перекус. Все компоненты такого блюда нужно просто измельчить до однородности. Очень вкусно подавать на хлебе со сладким луком сверху.

Идея приготовления паштета из сельди опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Кулинар отмечает, что лук нужно выбирать шалот – он имеет мягкий и не резкий вкус.

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

Ингредиенты:

  • сельдь – 190 г
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  • лук – 40 г
  • яблоки – 45 г
  • яйцо (вареное) – 1 шт.
  • масло – 40 г
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • уксус – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

1. Филе сельди почистить и нарезать удобными кусочками.

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

2. Яйца отварить.

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

3. Разрезать на половинки.

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

4. Яблоко разрезать. Для этого паштета яблоко лучше брать зеленое, кисло-сладкое

5. Лук разрезать на части (лучше всего – шалот, он более нежный и приятный на вкус).

Элементарный паштет из сельди: все компоненты нужно просто измельчить

6. Все положить в чашу блендера.

7. Измельчить до однородности.

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