Такой паштет вы приготовите всего за несколько минут и получите отличную праздничную закуску или просто перекус. Все компоненты такого блюда нужно просто измельчить до однородности. Очень вкусно подавать на хлебе со сладким луком сверху.

Идея приготовления паштета из сельди опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Кулинар отмечает, что лук нужно выбирать шалот – он имеет мягкий и не резкий вкус.

Ингредиенты:

сельдь – 190 г

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лук – 40 г

яблоки – 45 г

яйцо (вареное) – 1 шт.

масло – 40 г

сахар – 1/2 ч.л.

уксус – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Филе сельди почистить и нарезать удобными кусочками.

2. Яйца отварить.

3. Разрезать на половинки.

4. Яблоко разрезать. Для этого паштета яблоко лучше брать зеленое, кисло-сладкое

5. Лук разрезать на части (лучше всего – шалот, он более нежный и приятный на вкус).

6. Все положить в чашу блендера.

7. Измельчить до однородности.

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