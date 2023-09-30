Для того, чтобы приготовить вкусный паштет, печень нужно запечь. Она получается очень нежная, ароматная и сочная. Особенно, если добавить масло и овощи.

Идея приготовления элементарного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Очень вкусно, если подавать на подсушенном хлебе.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

морковь – 1 шт

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лук синий – 2 шт

вода – 200 мл

сливочное масло – 60 г

сванская соль

Способ приготовления:

1. Куриную печень промыть и обрезать лишние частицы.

2. Просушить бумажным полотенцем.

3. Морковь с луком почистить и измельчить.

4. В форму с пергаментом выложить печень, морковь и лук.

5. Посыпать сванской солью.

6. Добавить туда сливочное масло и воду.

7. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Всё зависит от размера формы и духовки.

8. Далее печень охладить и взбить в блендере.

9. После этого можно смазать на хлеб и есть.

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