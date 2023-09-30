Элементарный паштет из запеченной печени: делимся самой простой технологией
Для того, чтобы приготовить вкусный паштет, печень нужно запечь. Она получается очень нежная, ароматная и сочная. Особенно, если добавить масло и овощи.
Идея приготовления элементарного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Очень вкусно, если подавать на подсушенном хлебе.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- морковь – 1 шт
- лук синий – 2 шт
- вода – 200 мл
- сливочное масло – 60 г
- сванская соль
Способ приготовления:
1. Куриную печень промыть и обрезать лишние частицы.
2. Просушить бумажным полотенцем.
3. Морковь с луком почистить и измельчить.
4. В форму с пергаментом выложить печень, морковь и лук.
5. Посыпать сванской солью.
6. Добавить туда сливочное масло и воду.
7. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Всё зависит от размера формы и духовки.
8. Далее печень охладить и взбить в блендере.
9. После этого можно смазать на хлеб и есть.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: