Элементарный персиковый пирог: на чем приготовить бюджетную выпечку
Пирог – это быстрая и простая выпечка к чаю на скорую руку. Его можно готовить из разного теста: на сметане, молоке или кефире. А также дополнять разнообразными ягодами и фруктами.
Фудблогер Юлия с ником cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного и пышного пирога с персиками на сметане.
Ингредиенты:
- мягкое масло – 125 г
- сахар – 120 г
- яйца – 2 шт
- сметана – 80 г
- мука – 220 г
- разрыхлитель – 8 г
- соль
- персики
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить масло с сахаром и щепоткой соли. В то же время сахар нужно добавлять постепенно.
2. В полученную массу добавить по одному яйцу и сметану, продолжая взбивать.
3. В конце нужно добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комочков.
4. Готовое тесто вылить в форму.
5. Персики нужно помыть и порезать ломтиками. Выложить сверху на тесто и присыпать сахаром. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 35-45 минут. Приятного аппетита!
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