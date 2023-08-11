Пирог – это быстрая и простая выпечка к чаю на скорую руку. Его можно готовить из разного теста: на сметане, молоке или кефире. А также дополнять разнообразными ягодами и фруктами.

Фудблогер Юлия с ником cooking_by_yuliya на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного и пышного пирога с персиками на сметане.

Ингредиенты:

мягкое масло – 125 г

сахар – 120 г

яйца – 2 шт

сметана – 80 г

мука – 220 г

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разрыхлитель – 8 г

соль

персики

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить масло с сахаром и щепоткой соли. В то же время сахар нужно добавлять постепенно.

2. В полученную массу добавить по одному яйцу и сметану, продолжая взбивать.

3. В конце нужно добавить муку и разрыхлитель. Перемешать, чтобы не было комочков.

4. Готовое тесто вылить в форму.

5. Персики нужно помыть и порезать ломтиками. Выложить сверху на тесто и присыпать сахаром. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 35-45 минут. Приятного аппетита!

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