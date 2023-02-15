Лаваш – это идеальное основание для приготовления различных простых перекусов. Если сделать пирог – он будет прекрасной альтернативой пиццы. Для блюда не нужно раскатывать тесто, только нарезать соломкой.

Идея приготовления пирога из лаваша вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya_pins в Instagram.

Ингредиенты:

270 г лаваша

3 яйца

120 мл молока

250 г вареного куриного филе

4 ст.л. томатного соуса

помидор

Видео дня

сладкий перец

100 г сыра

соль и специи

Способ приготовления:

1. Лаваш свернуть и порезать соломкой.

2. Яйца выбить в миску и влить молоко.

3. Немного посолить и перемешать.

4. Залить лаваш готовой яичной массой.

5. Хорошо перемешать.

6. Измельчить отварное куриное филе.

7. Добавить томатный соус и перемешать.

8. В форму для запеканцы выложить лаваш, равномерно распределить.

9. Сверху выложить филе в соусе.

10. На филе – овощи.

11. Присыпать натертый сыр.

12. Добавить специи.

13. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: