Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы
Лаваш – это идеальное основание для приготовления различных простых перекусов. Если сделать пирог – он будет прекрасной альтернативой пиццы. Для блюда не нужно раскатывать тесто, только нарезать соломкой.
Идея приготовления пирога из лаваша вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya_pins в Instagram.
Ингредиенты:
- 270 г лаваша
- 3 яйца
- 120 мл молока
- 250 г вареного куриного филе
- 4 ст.л. томатного соуса
- помидор
- сладкий перец
- 100 г сыра
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Лаваш свернуть и порезать соломкой.
2. Яйца выбить в миску и влить молоко.
3. Немного посолить и перемешать.
4. Залить лаваш готовой яичной массой.
5. Хорошо перемешать.
6. Измельчить отварное куриное филе.
7. Добавить томатный соус и перемешать.
8. В форму для запеканцы выложить лаваш, равномерно распределить.
9. Сверху выложить филе в соусе.
10. На филе – овощи.
11. Присыпать натертый сыр.
12. Добавить специи.
13. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
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