Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

Лаваш – это идеальное основание для приготовления различных простых перекусов. Если сделать пирог – он будет прекрасной альтернативой пиццы. Для блюда не нужно раскатывать тесто, только нарезать соломкой.

Идея приготовления пирога из лаваша вместо пиццы опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya_pins в Instagram.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

Ингредиенты:

  • 270 г лаваша
  • 3 яйца
  • 120 мл молока
  • 250 г вареного куриного филе
  • 4 ст.л. томатного соуса
  • помидор
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  • сладкий перец
  • 100 г сыра
  • соль и специи

Способ приготовления:

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

1. Лаваш свернуть и порезать соломкой.

2. Яйца выбить в миску и влить молоко.

3. Немного посолить и перемешать.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

4. Залить лаваш готовой яичной массой.

5. Хорошо перемешать.

6. Измельчить отварное куриное филе.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

7. Добавить томатный соус и перемешать.

8. В форму для запеканцы выложить лаваш, равномерно распределить.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

9. Сверху выложить филе в соусе.

10. На филе – овощи.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

11. Присыпать натертый сыр.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

12. Добавить специи.

Элементарный пирог из лаваша: проще пиццы

13. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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