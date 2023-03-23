Яблочные пироги – самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить из разного теста, и важно – готовить можно даже на сковороде. Для этого вам нужно сделать жидкое тесто, порезать яблоки и запечь блюдо на сковороде.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом яблочного пирога без выпечки "Пятиминутка" .

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Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Мука – 160 г

Разрыхлитель – 10 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 80 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Растопленное сливочное масло – 25 г

Сметана или йогурт – 120 г

Корица или сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Яблоки нарежьте кубиком, можно сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели.

2. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте тесто до однородности. В готовое тесто добавьте яблоки.

5. Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Переверните пирог при помощи пергамента и тарелки и выпекайте еще 10 минут.

6. Сверху присыпьте смесью из сахарной пудры с корицей.

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