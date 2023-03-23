Элементарный пирог "Пятиминутка" без выпечки: делимся рецептом идеального десерта к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Домашний яблочный пирог на скорую руку

Яблочные пироги – самая простая домашняя выпечка, которую можно готовить из разного теста, и важно – готовить можно даже на сковороде. Для этого вам нужно сделать жидкое тесто, порезать яблоки и запечь блюдо на сковороде. 

Как приготовить вкусный яблочный пирог

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом яблочного пирога без выпечки "Пятиминутка" . 

Яблочный пирог
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Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт. 
  • Мука – 160 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 80 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка 
  • Растопленное сливочное масло – 25 г
  • Сметана или йогурт – 120 г 
  • Корица или сахарная пудра 

Способ приготовления:

1. Яблоки нарежьте кубиком, можно сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. 

Яблоки для приготовления десерта

2. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте тесто до однородности. В готовое тесто добавьте яблоки. 

Тесто для десерта

5. Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Переверните пирог при помощи пергамента и тарелки и выпекайте еще 10 минут.

Приготовление пирога

6. Сверху присыпьте смесью из сахарной пудры с корицей. 

Пирог с яблоками

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