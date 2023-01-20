Если вы хотите быстро приготовить сытный перекус для всей семьи – идеальным вариантом будет такой пирог. Для него даже не нужно включать духовку, ведь все готовится на сковороде. К тому же очень бюджетно.

Идея приготовления элементарного пирога на сковородке опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

400-500 г фарша

2-3 ст л растительного масла

1 небольшая луковица

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половина небольшой моркови

соль, перец, паприка по вкусу

120-150 г сыра

Ингредиенты для теста:

3 яйца

0,5 ч л соли

1 стакан кефира (250 мл)

180 г муки (может пойти больше/меньше, смотрите по консистенции)

0,5 ч.л разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем до прозрачности на небольшом количестве растительного масла. Добавляем натертую морковь и обжариваем все вместе до золотистости. Добавляем фарш, перемешиваем, разбивая на мелкие комочки. Добавляем соль, перец, паприку и тушим, пока не испарится почти вся влага, но не надо пересушивать.

2. Для теста к яйцам добавляем соль, взбиваем до однородности, вливаем кефир и хорошо перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем, замешиваем тесто.

3. Фарш немного отталкиваем от стенок сковородки, чтобы затем образовались бортики. Заливаем фарш тестом, при необходимости разравниваем ложкой, накрываем крышкой. Готовим на очень медленном огне, периодически протирая конденсат из крышки.

4. Когда тесто будет готово, перестанет липнуть (примерно через 15 -20 минут), переворачиваем пирог с помощью тарелки.

5. Выкладываем пирог в сковороду вниз тестом, посыпаем натертым сыром, накрываем крышкой и готовим еще 5-7 минут на медленном огне.

6. По желанию украшаем зеленью.

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