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Элементарный пирог с вареньем: готовится на молоке
Если дома есть баночка варенья, то из него можно приготовить элементарный пирог к чаю. Варенье можно добавить прямо в тесто или выложить как начинку. Готовится очень быстро, а выходит невероятно вкусно.
Фудблогер Ольга (follow.my.vibe) на своей странице в TikTok поделилась рецептом домашнего пирога с джемом.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- сахар – 100 г
- молоко – 300 мл
- мука – 2 ст.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- джем
- орехи (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, сахар и молоко.
2. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.
3. Добавить масло. Перемешать.
4. Вылить половину готового теста в смазанную форму. Выложить джем и вылить сверху остальное тесто. По желанию можно посыпать орехами.
5. Выпекать в духовке 30-40 минут.
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