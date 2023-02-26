Если дома есть баночка варенья, то из него можно приготовить элементарный пирог к чаю. Варенье можно добавить прямо в тесто или выложить как начинку. Готовится очень быстро, а выходит невероятно вкусно.

Фудблогер Ольга (follow.my.vibe) на своей странице в TikTok поделилась рецептом домашнего пирога с джемом.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сахар – 100 г

молоко – 300 мл

мука – 2 ст.

разрыхлитель – 2 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

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джем

орехи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, сахар и молоко.

2. Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать.

3. Добавить масло. Перемешать.

4. Вылить половину готового теста в смазанную форму. Выложить джем и вылить сверху остальное тесто. По желанию можно посыпать орехами.

5. Выпекать в духовке 30-40 минут.

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