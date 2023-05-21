Весной всегда хочется легких и полезных десертов. Поэтому в их составе не должно быть сахара, муки и яиц. Идеальной основой для таких вкусностей могут быть орехи, сухофрукты и овсянка.

Из такой массы получаются корзинки, которые даже не придется выпекать. А для начинки отлично подойдут замороженные ягоды.

Идея приготовления десерта из овсянки без выпечки и сахара опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

50 г овсянки плющеной

100 г орешков любых

70 г фиников

30 г изюма

200 г ягодного пюре (можно использовать замороженные ягоды)

10 г желатина

орешки, финики, изюм

Способ приготовления:

1. Овсянку и орешки промыть и поджарить на сковороде.

2. Поджаренную овсянку, орешки, финики, изюм взбить до однородной массы.

3. Ягоды взбить блендером. К ягодному пюре добавить желатин и отложить на 10 минут.

4. Для корзинок ягодную массу с желатином нагреть (не доводить до кипения). Разлить по корзинкам.

5. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: