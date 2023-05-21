Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить
Весной всегда хочется легких и полезных десертов. Поэтому в их составе не должно быть сахара, муки и яиц. Идеальной основой для таких вкусностей могут быть орехи, сухофрукты и овсянка.
Из такой массы получаются корзинки, которые даже не придется выпекать. А для начинки отлично подойдут замороженные ягоды.
Идея приготовления десерта из овсянки без выпечки и сахара опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.
Ингредиенты:
- 50 г овсянки плющеной
- 100 г орешков любых
- 70 г фиников
- 30 г изюма
- 200 г ягодного пюре (можно использовать замороженные ягоды)
- 10 г желатина
- орешки, финики, изюм
Способ приготовления:
1. Овсянку и орешки промыть и поджарить на сковороде.
2. Поджаренную овсянку, орешки, финики, изюм взбить до однородной массы.
3. Ягоды взбить блендером. К ягодному пюре добавить желатин и отложить на 10 минут.
4. Для корзинок ягодную массу с желатином нагреть (не доводить до кипения). Разлить по корзинкам.
5. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.
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