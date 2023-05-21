Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

Весной всегда хочется легких и полезных десертов. Поэтому в их составе не должно быть сахара, муки и яиц. Идеальной основой для таких вкусностей могут быть орехи, сухофрукты и овсянка.

Из такой массы получаются корзинки, которые даже не придется выпекать. А для начинки отлично подойдут замороженные ягоды.

Идея приготовления десерта из овсянки без выпечки и сахара опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить
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Ингредиенты:

  • 50 г овсянки плющеной
  • 100 г орешков любых
  • 70 г фиников
  • 30 г изюма
  • 200 г ягодного пюре (можно использовать замороженные ягоды)
  • 10 г желатина
  • орешки, финики, изюм

Способ приготовления:

Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

1. Овсянку и орешки промыть и поджарить на сковороде.

2. Поджаренную овсянку, орешки, финики, изюм взбить до однородной массы.

Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

3. Ягоды взбить блендером. К ягодному пюре добавить желатин и отложить на 10 минут.

Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

4. Для корзинок ягодную массу с желатином нагреть (не доводить до кипения). Разлить по корзинкам.

Элементарный полезный десерт без сахара и выпечки: из чего приготовить

5. Оставить в холодильнике на 1-2 часа.

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