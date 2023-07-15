Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
321
Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

Пока сезон абрикосов продолжается – следует использовать этот фрукт для приготовления вкусной выпечки. Самым простым вариантом будет сделать пирог. Он получается очень нежным и пышным. К тому же, бюджетным.

Идея приготовления пышного абрикосового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Такой десерт – это отличная альтернатива яблочной шарлотке.

Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

Ингредиенты:

  • 120 г мягкого масла
  • 120 г сахара
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  • 120 г муки
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

1. Масло взбить с сахаром и добавить яйца.

2. Вмешать остальные сухие ингредиенты.

Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

3. Форму смазать маслом.

4. Выложить тесто, сверху абрикосы.

Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

5. Немножко присыпать сахаром.

Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки

6. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

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