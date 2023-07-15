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Элементарный пышный пирог с абрикосами: вкуснее шарлотки
Пока сезон абрикосов продолжается – следует использовать этот фрукт для приготовления вкусной выпечки. Самым простым вариантом будет сделать пирог. Он получается очень нежным и пышным. К тому же, бюджетным.
Идея приготовления пышного абрикосового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Такой десерт – это отличная альтернатива яблочной шарлотке.
Ингредиенты:
- 120 г мягкого масла
- 120 г сахара
- 120 г муки
- 2 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Масло взбить с сахаром и добавить яйца.
2. Вмешать остальные сухие ингредиенты.
3. Форму смазать маслом.
4. Выложить тесто, сверху абрикосы.
5. Немножко присыпать сахаром.
6. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
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