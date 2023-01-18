Элементарный пышный пирог с вишнями: подойдут замороженные ягоды
Пирог – это отличный вариант простого десерта к чаю. Начинка может быть разной: начиная от варенья, заканчивая фруктами и ягодами. К тому же ягоды подойдут даже замороженные. Главное – сделать удачное тесто.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом простого пирога с вишнями, тесто для которого – элементарно и готовится на кефире. Благодаря такой основе пирог всегда получается пышный и мягкий.
Ингредиенты:
- вишня консервированная – 200 г
- мука пшеничная – 180 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 г
- кефир – 150 мл
- сливочное масло – 120 г
- мука кукурузная – 70 г
- разрыхлитель для теста – 2 ч. л.
- сахарная пудра – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. В миске смешать два вида муки и разрыхлитель.
2. Отдельно смешать масло, сахар и соль. Взбить миксером до пышной светлой массы.
3. В масляную массу добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.
4. В полученную массу налить кефир. Перемешать и сразу налить в мучную массу. Перемешать тесто миксером до однородности.
5. Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста, выложить вишни и вылить вверх остальное тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
7. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.
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