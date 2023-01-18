Элементарный пышный пирог с вишнями: подойдут замороженные ягоды

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Элементарный пышный пирог с вишнями: подойдут замороженные ягоды

Пирог – это отличный вариант простого десерта к чаю. Начинка может быть разной: начиная от варенья, заканчивая фруктами и ягодами. К тому же ягоды подойдут даже замороженные. Главное – сделать удачное тесто.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом простого пирога с вишнями, тесто для которого – элементарно и готовится на кефире. Благодаря такой основе пирог всегда получается пышный и мягкий.

Рецепт пирога с вишнями на кефире
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Ингредиенты:

  • вишня консервированная – 200 г
  • мука пшеничная – 180 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 150 г
  • кефир – 150 мл
  • сливочное масло – 120 г
  • мука кукурузная – 70 г
  • разрыхлитель для теста – 2 ч. л.
  • сахарная пудра – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешать два вида муки и разрыхлитель.

Пирог с вишнями на кефире

2. Отдельно смешать масло, сахар и соль. Взбить миксером до пышной светлой массы.

3. В масляную массу добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.

4. В полученную массу налить кефир. Перемешать и сразу налить в мучную массу. Перемешать тесто миксером до однородности.

Тесто для пирога на кефире

5. Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста, выложить вишни и вылить вверх остальное тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

Домашний пирог к чаю

7. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.

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