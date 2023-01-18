Пирог – это отличный вариант простого десерта к чаю. Начинка может быть разной: начиная от варенья, заканчивая фруктами и ягодами. К тому же ягоды подойдут даже замороженные. Главное – сделать удачное тесто.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом простого пирога с вишнями, тесто для которого – элементарно и готовится на кефире. Благодаря такой основе пирог всегда получается пышный и мягкий.

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Ингредиенты:

вишня консервированная – 200 г

мука пшеничная – 180 г

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

кефир – 150 мл

сливочное масло – 120 г

мука кукурузная – 70 г

разрыхлитель для теста – 2 ч. л.

сахарная пудра – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешать два вида муки и разрыхлитель.

2. Отдельно смешать масло, сахар и соль. Взбить миксером до пышной светлой массы.

3. В масляную массу добавить по одному яйцу, продолжая взбивать.

4. В полученную массу налить кефир. Перемешать и сразу налить в мучную массу. Перемешать тесто миксером до однородности.

5. Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой. Вылить половину теста, выложить вишни и вылить вверх остальное тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

7. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.

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