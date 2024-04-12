Из лаваша можно сделать не только легкие закуски, но и сытный обед. В такую основу следует завернуть мясо, много овощей и зелени. А вместо майонеза можно использовать сметану.

Идея приготовления ролла из лаваша с курицей на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Сформированное изделие нужно просто пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

филе куриное – 50 г

консервированный ананас – 1 колечко

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яйцо куриное вареное – 1 шт.

листья салата – по вкусу

сыр твердый – 50 г.

тортилья – 1 шт.

йогурт натуральный – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо и ананасы порезать.

2. Сыр и яйцо измельчить на терке.

3. Выкладываем все ингредиенты на лаваш.

4. Добавить в качестве соуса – йогурт.

5. Завернуть лаваш.

6. Обжарить на гриле (или сковороде) до золотистости.

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