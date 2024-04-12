Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

Из лаваша можно сделать не только легкие закуски, но и сытный обед. В такую основу следует завернуть мясо, много овощей и зелени. А вместо майонеза можно использовать сметану.

Идея приготовления ролла из лаваша с курицей на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Сформированное изделие нужно просто пожарить на сковороде.

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

Ингредиенты:

  • филе куриное – 50 г
  • консервированный ананас – 1 колечко
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  • яйцо куриное вареное – 1 шт.
  • листья салата – по вкусу
  • сыр твердый – 50 г.
  • тортилья – 1 шт.
  • йогурт натуральный – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

1. Мясо и ананасы порезать.

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

2. Сыр и яйцо измельчить на терке.

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

3. Выкладываем все ингредиенты на лаваш.

4. Добавить в качестве соуса – йогурт.

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

5. Завернуть лаваш.

6. Обжарить на гриле (или сковороде) до золотистости.

Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед

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