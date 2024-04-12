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Элементарный ролл из лаваша за 15 минут: можно быстро приготовить на обед
Из лаваша можно сделать не только легкие закуски, но и сытный обед. В такую основу следует завернуть мясо, много овощей и зелени. А вместо майонеза можно использовать сметану.
Идея приготовления ролла из лаваша с курицей на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Сформированное изделие нужно просто пожарить на сковороде.
Ингредиенты:
- филе куриное – 50 г
- консервированный ананас – 1 колечко
- яйцо куриное вареное – 1 шт.
- листья салата – по вкусу
- сыр твердый – 50 г.
- тортилья – 1 шт.
- йогурт натуральный – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо и ананасы порезать.
2. Сыр и яйцо измельчить на терке.
3. Выкладываем все ингредиенты на лаваш.
4. Добавить в качестве соуса – йогурт.
5. Завернуть лаваш.
6. Обжарить на гриле (или сковороде) до золотистости.
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