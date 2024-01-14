Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
669
Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

Такое блюдо подойдёт для любого приема пищи. И приготовите вы ее очень быстро, потому что в основе обычный лаваш. В него нужно просто завернуть фарш и все это запечь – ничего вымешивать не придется.

Идея приготовления элементарного рулета с фаршем из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны с ником inulka_kalancha в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

Ингредиенты:

  • фарш
  • 1 яйцо
  • 2-3 зеленые луковицы
  • 1 маленький красный перец
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  • соль, перец
  • твердый сыр
  • 2 больших лаваша
  • 1 желток
  • семена кунжута

Способ приготовления:

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавить в фарш.

2. Хорошо перемешать.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

3. Натереть сыр.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

4. Сформировать рулет: на первый лаваш выложить творог, накрыть вторым листом лаваша, выложить фарш, свернуть в рулет.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

5. Смазать рулет желтком, посыпать остатками сыра и кунжутом.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

6. Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20-30 минут, чтобы хорошо подрумянился.

Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш

7. Вынуть и разрезать на порционные кусочки для подачи.

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