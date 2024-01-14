Такое блюдо подойдёт для любого приема пищи. И приготовите вы ее очень быстро, потому что в основе обычный лаваш. В него нужно просто завернуть фарш и все это запечь – ничего вымешивать не придется.

Идея приготовления элементарного рулета с фаршем из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны с ником inulka_kalancha в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.

Ингредиенты:

фарш

1 яйцо

2-3 зеленые луковицы

1 маленький красный перец

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соль, перец

твердый сыр

2 больших лаваша

1 желток

семена кунжута

Способ приготовления:

1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавить в фарш.

2. Хорошо перемешать.

3. Натереть сыр.

4. Сформировать рулет: на первый лаваш выложить творог, накрыть вторым листом лаваша, выложить фарш, свернуть в рулет.

5. Смазать рулет желтком, посыпать остатками сыра и кунжутом.

6. Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20-30 минут, чтобы хорошо подрумянился.

7. Вынуть и разрезать на порционные кусочки для подачи.

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