Элементарный рулет из лаваша в духовке: внутри фарш
Такое блюдо подойдёт для любого приема пищи. И приготовите вы ее очень быстро, потому что в основе обычный лаваш. В него нужно просто завернуть фарш и все это запечь – ничего вымешивать не придется.
Идея приготовления элементарного рулета с фаршем из лаваша опубликована на странице фудблогера Инны с ником inulka_kalancha в Instagram. Выходит еще и очень бюджетно.
Ингредиенты:
- фарш
- 1 яйцо
- 2-3 зеленые луковицы
- 1 маленький красный перец
- соль, перец
- твердый сыр
- 2 больших лаваша
- 1 желток
- семена кунжута
Способ приготовления:
1. Зеленый лук, перец, яйцо и специи добавить в фарш.
2. Хорошо перемешать.
3. Натереть сыр.
4. Сформировать рулет: на первый лаваш выложить творог, накрыть вторым листом лаваша, выложить фарш, свернуть в рулет.
5. Смазать рулет желтком, посыпать остатками сыра и кунжутом.
6. Отправить в духовку при температуре 170 градусов на 20-30 минут, чтобы хорошо подрумянился.
7. Вынуть и разрезать на порционные кусочки для подачи.
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