Элементарный салат из корейской моркови, который стал вирусным в Instagram

Рядом с традиционными оливье и "Шубой" на праздничном столе однозначно должны быть более легкие блюда, чтобы не перегружать организм. Такой салат с корейской морковью – идеальный вариант. Все ингредиенты максимально простые, и даже наличие майонеза не делает его очень калорийным. Блюдо в меру сытное и очень простое в приготовлении, поэтому им заинтересовалось много пользователей.

Идея опубликована на странице vsyopro_pp в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

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фасоль отварная – 220 г

корейская морковь – 150 г

укроп – пучок

зеленый лук

соль – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1 . Курицу отварить в подсоленной воде, остудить, разделить на волокна.

2. Фасоль сварить в подсоленной воде до готовности, остудить. Можно взять консервированную.

3. Зелень мелко порезать.

4. Соединить все ингредиенты в миске, посолить, заправить майонезом.

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