Элементарный салат из корейской моркови, который стал вирусным в Instagram
Рядом с традиционными оливье и "Шубой" на праздничном столе однозначно должны быть более легкие блюда, чтобы не перегружать организм. Такой салат с корейской морковью – идеальный вариант. Все ингредиенты максимально простые, и даже наличие майонеза не делает его очень калорийным. Блюдо в меру сытное и очень простое в приготовлении, поэтому им заинтересовалось много пользователей.
Идея опубликована на странице vsyopro_pp в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 500 г
фасоль отварная – 220 г
корейская морковь – 150 г
укроп – пучок
зеленый лук
соль – по вкусу
майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1 . Курицу отварить в подсоленной воде, остудить, разделить на волокна.
2. Фасоль сварить в подсоленной воде до готовности, остудить. Можно взять консервированную.
3. Зелень мелко порезать.
4. Соединить все ингредиенты в миске, посолить, заправить майонезом.
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