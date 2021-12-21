Элементарный салат из корейской моркови, который стал вирусным в Instagram

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
790
Элементарный салат из корейской моркови, который стал вирусным в Instagram

Рядом с традиционными оливье и "Шубой" на праздничном столе однозначно должны быть более легкие блюда, чтобы не перегружать организм. Такой салат с корейской морковью – идеальный вариант. Все ингредиенты максимально простые, и даже наличие майонеза не делает его очень калорийным. Блюдо в меру сытное и очень простое в приготовлении, поэтому им заинтересовалось много пользователей.

Идея опубликована на странице vsyopro_pp в Instagram.

Салат из корейской моркови на Новый год

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г

Куриное филе для салата
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  • фасоль отварная – 220 г

  • корейская морковь – 150 г

  • укроп – пучок

  • зеленый лук

  • соль – по вкусу

  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1 . Курицу отварить в подсоленной воде, остудить, разделить на волокна.

Фасоль для салата

2. Фасоль сварить в подсоленной воде до готовности, остудить. Можно взять консервированную.

3. Зелень мелко порезать.

Майонез для салата

4. Соединить все ингредиенты в миске, посолить, заправить майонезом.

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