Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить
Салаты с тунцем очень изысканные, питательные и быстро готовятся. Получится очень вкусно, если с такой рыбой соединить разнообразную зелень, яйца, сыр и овощи. Чтобы перемешанные компоненты в тарелке не набирались водой и оставались привлекательными долго – подайте салат порционно в стаканах.
Идея приготовления элементарного салата с тунцем слоями в стакане опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Заправить такое блюдо лучше всего натуральным йогуртом.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 170 г.
- листья салата – 50 г.
- кукуруза консервированная – 100 г.
- сыр твердый – 50 г.
- яйца куриные вареные – 2 шт.
- лук зеленый – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- йогурт натуральный – 2-3 ст.л.
- горчица – 1-2 ч.л.
- лимонный сок – 2 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр и яйца натереть.
2. Измельчить лук.
3. Смешайте все компоненты для заправки.
4. Выложить слоями в следующей последовательности: листья салата, кукурузу, тунец, творог, лук и яйцо.
5. Каждый слой параллельно смазывать заправкой.
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