Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

Салаты с тунцем очень изысканные, питательные и быстро готовятся. Получится очень вкусно, если с такой рыбой соединить разнообразную зелень, яйца, сыр и овощи. Чтобы перемешанные компоненты в тарелке не набирались водой и оставались привлекательными долго – подайте салат порционно в стаканах.

Идея приготовления элементарного салата с тунцем слоями в стакане опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Заправить такое блюдо лучше всего натуральным йогуртом.

Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соке – 170 г.
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  • листья салата – 50 г.
  • кукуруза консервированная – 100 г.
  • сыр твердый – 50 г.
  • яйца куриные вареные – 2 шт.
  • лук зеленый – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • йогурт натуральный – 2-3 ст.л.
  • горчица – 1-2 ч.л.
  • лимонный сок – 2 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

1. Сыр и яйца натереть.

Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

2. Измельчить лук.

3. Смешайте все компоненты для заправки.

Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

4. Выложить слоями в следующей последовательности: листья салата, кукурузу, тунец, творог, лук и яйцо.

5. Каждый слой параллельно смазывать заправкой.

Элементарный салат с подаваемым в стаканах тунцем: чем заправить

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