Салаты с тунцем очень изысканные, питательные и быстро готовятся. Получится очень вкусно, если с такой рыбой соединить разнообразную зелень, яйца, сыр и овощи. Чтобы перемешанные компоненты в тарелке не набирались водой и оставались привлекательными долго – подайте салат порционно в стаканах.

Идея приготовления элементарного салата с тунцем слоями в стакане опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Заправить такое блюдо лучше всего натуральным йогуртом.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 170 г.

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листья салата – 50 г.

кукуруза консервированная – 100 г.

сыр твердый – 50 г.

яйца куриные вареные – 2 шт.

лук зеленый – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

йогурт натуральный – 2-3 ст.л.

горчица – 1-2 ч.л.

лимонный сок – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр и яйца натереть.

2. Измельчить лук.

3. Смешайте все компоненты для заправки.

4. Выложить слоями в следующей последовательности: листья салата, кукурузу, тунец, творог, лук и яйцо.

5. Каждый слой параллельно смазывать заправкой.

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