Классический шоколадный брауни можно сделать сезонным. Для этого добавьте в начинку сочную вишню. Выпечка получается очень сытной, ведь там есть еще и творожный слой.

Идея приготовления шоколадного брауни с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто получается кремообразным, поэтому слои очень удобно выкладывать.

Ингредиенты:

100 г шоколада

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100 г масла сливочного

2 яйца

50 г сахара

150 г муки

1 ст.л. разрыхлителя

1 ст.л. какао

Способ приготовления:

1. Масло растопить с шоколадом

2. Яйца взбить с сахаром до белой пенки и добавить шоколад с маслом.

3. Далее добавить все сухие ингредиенты и замесить тесто.

Ингредиенты для творожного слоя

300 г сыра кисломолочного

2 яйца

3 ст.л. сахара

ванильный сахар

Способ приготовления сырного слоя:

1. Все сбить блендером

2. Шоколадное тесто разделить на 2 части и выложить между ними слой творожной массы сверху с вишнями.

3. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут в зависимости от размеров изделия и вашей духовки.

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