Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов
Классический шоколадный брауни можно сделать сезонным. Для этого добавьте в начинку сочную вишню. Выпечка получается очень сытной, ведь там есть еще и творожный слой.
Идея приготовления шоколадного брауни с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто получается кремообразным, поэтому слои очень удобно выкладывать.
Ингредиенты:
- 100 г шоколада
- 100 г масла сливочного
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 150 г муки
- 1 ст.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. какао
Способ приготовления:
1. Масло растопить с шоколадом
2. Яйца взбить с сахаром до белой пенки и добавить шоколад с маслом.
3. Далее добавить все сухие ингредиенты и замесить тесто.
Ингредиенты для творожного слоя
- 300 г сыра кисломолочного
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- ванильный сахар
Способ приготовления сырного слоя:
1. Все сбить блендером
2. Шоколадное тесто разделить на 2 части и выложить между ними слой творожной массы сверху с вишнями.
3. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут в зависимости от размеров изделия и вашей духовки.
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