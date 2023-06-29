Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

Классический шоколадный брауни можно сделать сезонным. Для этого добавьте в начинку сочную вишню. Выпечка получается очень сытной, ведь там есть еще и творожный слой.

Идея приготовления шоколадного брауни с сыром и вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто получается кремообразным, поэтому слои очень удобно выкладывать.

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

Ингредиенты:

  • 100 г шоколада
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  • 100 г масла сливочного
  • 2 яйца
  • 50 г сахара
  • 150 г муки
  • 1 ст.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. какао

Способ приготовления:

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

1. Масло растопить с шоколадом

2. Яйца взбить с сахаром до белой пенки и добавить шоколад с маслом.

3. Далее добавить все сухие ингредиенты и замесить тесто.

Ингредиенты для творожного слоя

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов
  • 300 г сыра кисломолочного
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • ванильный сахар

Способ приготовления сырного слоя:

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

1. Все сбить блендером

2. Шоколадное тесто разделить на 2 части и выложить между ними слой творожной массы сверху с вишнями.

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

3. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут в зависимости от размеров изделия и вашей духовки.

Элементарный шоколадный брауни с сыром и вишнями: лучше любых тортов

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