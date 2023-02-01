Шоколадные десерты – это беспроигрышный вариант для семейного чаепития. И вы легко можете сделать один из них в домашних условиях. Для такого тортика понадобится всего 5 компонентов. А если придерживаться правильной технологии – получится аппетитная хрустящая корочка сверху.

Идея приготовления шоколадного пирога с корочкой опубликована на странице фудблогера Валентики Саенко (valya__saenko) в Instagram.

Ингредиенты:

шоколад черный – 200 г

масло сливочное – 180 г

сахар – 180 г

мука – 40 г

яйца – 5 шт

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Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с сахаром до пены 5-7 минут на максимальной скорости.

2. Шоколад топим на водяной бане вместе с маслом.

3. Добавляем в яичную шоколадную массу.

4. Перемешиваем и добавляем муку. Снова перемешиваем.

5. Выкладываем в форму с пергаментом и смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Следует дать отдохнуть тесту в холодильнике 1 час. Это будет способствовать образованию хрустящей корочки, так как пузырьки воздуха поднимутся на верх и при запекании создадут ее.

6. Запекаем первые 5 минут при температуре 200 градусов, затем еще 35-40 минут при температуре 120 градусов. Пирог должен быть "живым" внутри. Достаем, даем немного остыть и подрезаем. Он может немного упасть. Даем стабилизироваться в холодильнике минимум 4 часа.

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