Элементарный шоколадный торт без муки: получается пышным и держит форму
Мука – один из основных компонентов для разнообразной выпечки. Благодаря этому ингредиенту масса становится плотной и держит форму. Но такой десерт достаточно калорийным. Поэтому, если вы любите более легкие десерты – сделайте такой шоколадный торт без выпечки.
Идея приготовления шоколадного торта без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 120 г
- черный шоколад – 250 г
- яйца – 5 шт
- сахар – 150 г
- какао – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане или импульсами в микроволновке.
2. Разделить белки от желтков, белки взбить вместе с сахаром до пиков.
3. К растопленному шоколаду добавить желтки и какао, размешать до однородности.
4. Постепенно небольшими порциями добавить шоколадную массу к белкам и перемешать до гладкой консистенции только с помощью лопатки (без миксера).
5. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут. Середина торта должна "дрожать" (главное не передержать в духовке, потому что тогда тесто превратится в обычный бисквит).
6. Тортик можно пробовать, когда он полностью остыл, лучше оставить его в форме на ночь в холодильнике, тогда он полностью стабилизируется. А к утру присыпать какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: