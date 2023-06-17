Мука – один из основных компонентов для разнообразной выпечки. Благодаря этому ингредиенту масса становится плотной и держит форму. Но такой десерт достаточно калорийным. Поэтому, если вы любите более легкие десерты – сделайте такой шоколадный торт без выпечки.

Идея приготовления шоколадного торта без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 г

черный шоколад – 250 г

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яйца – 5 шт

сахар – 150 г

какао – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане или импульсами в микроволновке.

2. Разделить белки от желтков, белки взбить вместе с сахаром до пиков.

3. К растопленному шоколаду добавить желтки и какао, размешать до однородности.

4. Постепенно небольшими порциями добавить шоколадную массу к белкам и перемешать до гладкой консистенции только с помощью лопатки (без миксера).

5. Выпекать при температуре 170 градусов 35-40 минут. Середина торта должна "дрожать" (главное не передержать в духовке, потому что тогда тесто превратится в обычный бисквит).

6. Тортик можно пробовать, когда он полностью остыл, лучше оставить его в форме на ночь в холодильнике, тогда он полностью стабилизируется. А к утру присыпать какао.

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