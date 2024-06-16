Из клубники можно приготовить очень легкие летние десерты. И их даже не придется выпекать. К примеру, с ягодой прекрасно сочетаются сливки. Вам нужно добавить желатин, чтобы масса застывала, и ее можно было есть ложкой.

Идея приготовления сливочно-клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram. Следующее количество ингредиентов предусмотрено на 2 порции.

Ингредиенты:

сливки 33% – 250 мл.

сахарная пудра – 60 г

желатин – 8 г

вода – 40 мл.

Ингредиенты для клубничного слоя:

клубника – 150 г

сахарная пудра – 20 г

лимонный сок

желатин – 5 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и отставить набухать.

2. В кастрюлю с толстым дном влить сливки.

3. Добавить пудру, набухший желатин.

4. Размешать, поставить на огонь и, помешивая, довести до растворения желатина (не до закипания).

5. Перелить в формы и поставить в холодильник до застывания.

6. Для клубничного слоя ягоды промыть, отрезать хвостики.

7. Добавить сахарную пудру, лимонный сок и взбить до однородности блендером.

8. Добавить желатин.

9. Поставить на огонь и довести до кипения.

10. Выключить, подождать, пока масса немного остынет, и вылить на сливочный слой.

11. Поставить в холодильник до застывания.

12. Украсить мятой.

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