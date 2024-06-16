Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется
Из клубники можно приготовить очень легкие летние десерты. И их даже не придется выпекать. К примеру, с ягодой прекрасно сочетаются сливки. Вам нужно добавить желатин, чтобы масса застывала, и ее можно было есть ложкой.
Идея приготовления сливочно-клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram. Следующее количество ингредиентов предусмотрено на 2 порции.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 250 мл.
- сахарная пудра – 60 г
- желатин – 8 г
- вода – 40 мл.
Ингредиенты для клубничного слоя:
- клубника – 150 г
- сахарная пудра – 20 г
- лимонный сок
- желатин – 5 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и отставить набухать.
2. В кастрюлю с толстым дном влить сливки.
3. Добавить пудру, набухший желатин.
4. Размешать, поставить на огонь и, помешивая, довести до растворения желатина (не до закипания).
5. Перелить в формы и поставить в холодильник до застывания.
6. Для клубничного слоя ягоды промыть, отрезать хвостики.
7. Добавить сахарную пудру, лимонный сок и взбить до однородности блендером.
8. Добавить желатин.
9. Поставить на огонь и довести до кипения.
10. Выключить, подождать, пока масса немного остынет, и вылить на сливочный слой.
11. Поставить в холодильник до застывания.
12. Украсить мятой.
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