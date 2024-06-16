Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

Из клубники можно приготовить очень легкие летние десерты. И их даже не придется выпекать. К примеру, с ягодой прекрасно сочетаются сливки. Вам нужно добавить желатин, чтобы масса застывала, и ее можно было есть ложкой.

Идея приготовления сливочно-клубничного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram. Следующее количество ингредиентов предусмотрено на 2 порции.

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • сливки 33% – 250 мл.
  • сахарная пудра – 60 г
  • желатин – 8 г
  • вода – 40 мл.

Ингредиенты для клубничного слоя:

  • клубника – 150 г
  • сахарная пудра – 20 г
  • лимонный сок
  • желатин – 5 г

Способ приготовления:

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

1. Желатин залить водой и отставить набухать.

2. В кастрюлю с толстым дном влить сливки.

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

3. Добавить пудру, набухший желатин.

4. Размешать, поставить на огонь и, помешивая, довести до растворения желатина (не до закипания).

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

5. Перелить в формы и поставить в холодильник до застывания.

6. Для клубничного слоя ягоды промыть, отрезать хвостики.

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

7. Добавить сахарную пудру, лимонный сок и взбить до однородности блендером.

8. Добавить желатин.

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

9. Поставить на огонь и довести до кипения.

10. Выключить, подождать, пока масса немного остынет, и вылить на сливочный слой.

Элементарный сливочно-клубничный десерт: выпекать не придется

11. Поставить в холодильник до застывания.

12. Украсить мятой.

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