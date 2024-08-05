Элементарный слоеный пирог "Капрезе": готовится проще пиццы
"Капрезе" – это не только салат, но и сытный пирог. В его основе обычное слоеное тесто, которое вы можете приобрести в любом магазине. Вам нужно только нарезать ингредиенты для начинки, выложить и запечь.
Идея приготовления элементарного слоеного пирога "Капрезе" опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Даже проще, чем классическая пицца.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г.
- соус песто
- помидоры – 2 шт.
- моцарелла в рассоле – 200 г
- моцарелла в рассоле
- соль, прованские травы
- желток – 1 шт.
- кедровые орешки
- базилик
Способ приготовления:
1. Выложить размороженное тесто на пергамент.
2. По краям произвести неглубокие разрезы.
3. Смазать тесто соусом песто.
4. Выложить нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу.
5. Посолить, посыпать прованскими травами.
6. Края смазать желтком для золотистой корочки.
7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
8. По желанию готовый пирог посыпать кедровыми орешками и украсить листиками свежего базилика.
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