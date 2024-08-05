"Капрезе" – это не только салат, но и сытный пирог. В его основе обычное слоеное тесто, которое вы можете приобрести в любом магазине. Вам нужно только нарезать ингредиенты для начинки, выложить и запечь.

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Идея приготовления элементарного слоеного пирога "Капрезе" опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Даже проще, чем классическая пицца.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г.

соус песто

помидоры – 2 шт.

моцарелла в рассоле – 200 г

моцарелла в рассоле

соль, прованские травы

желток – 1 шт.

кедровые орешки

базилик

Способ приготовления:

1. Выложить размороженное тесто на пергамент.

2. По краям произвести неглубокие разрезы.

3. Смазать тесто соусом песто.

4. Выложить нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу.

5. Посолить, посыпать прованскими травами.

6. Края смазать желтком для золотистой корочки.

7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

8. По желанию готовый пирог посыпать кедровыми орешками и украсить листиками свежего базилика.

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