Элементарный слоеный пирог "Капрезе": готовится проще пиццы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный слоеный пирог 'Капрезе': готовится проще пиццы

"Капрезе" – это не только салат, но и сытный пирог. В его основе обычное слоеное тесто, которое вы можете приобрести в любом магазине. Вам нужно только нарезать ингредиенты для начинки, выложить и запечь.

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Идея приготовления элементарного слоеного пирога "Капрезе" опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Даже проще, чем классическая пицца.

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г.
  • соус песто
  • помидоры – 2 шт.
  • моцарелла в рассоле – 200 г
  • моцарелла в рассоле
  • соль, прованские травы
  • желток – 1 шт.
  • кедровые орешки
  • базилик

Способ приготовления:

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

1. Выложить размороженное тесто на пергамент.

2. По краям произвести неглубокие разрезы.

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

3. Смазать тесто соусом песто.

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

4. Выложить нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу.

5. Посолить, посыпать прованскими травами.

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

6. Края смазать желтком для золотистой корочки.

7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Элементарный слоеный пирог ''Капрезе'': готовится проще пиццы

8. По желанию готовый пирог посыпать кедровыми орешками и украсить листиками свежего базилика.

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