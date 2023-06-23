Сытный и простой пирог можно приготовить даже через 15 минут. Для этого вам понадобится лаваш. В него нужно просто завернуть вкусную начинку.

Идея приготовления элементарного пирога из лаваша за 15 минут опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Не забудьте сверху посыпать кунжутом – так гораздо вкуснее.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 200 г

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1 яйцо

зелень (лук, укроп, петрушка)

твердый сыр – 100 г

соль/перец/спечь – по вкусу

два листа лаваша (желательно большие, диаметром 30 см)

1 яйцо (которым смазываем внутри лаваш и сверху)

немного кунжута

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать взбитым яйцом и посыпать сыром. Накрыть вторым листом лаваша и слегка прижать.

2. Полученный корж разделить на 8 равных частей и сформировать солнышко (желательно на бумаге для выпекания).

3. Для начинки хорошо смешать сыр, зелень, яйцо и немного сыра. Соль и специи по вкусу.

4. Распределить начинку кольцом и закрыть уголками лаваша.

5. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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