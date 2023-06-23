Элементарный сытный пирог за 15 минут: готовится из лаваша
Сытный и простой пирог можно приготовить даже через 15 минут. Для этого вам понадобится лаваш. В него нужно просто завернуть вкусную начинку.
Идея приготовления элементарного пирога из лаваша за 15 минут опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Не забудьте сверху посыпать кунжутом – так гораздо вкуснее.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр – 200 г
- 1 яйцо
- зелень (лук, укроп, петрушка)
- твердый сыр – 100 г
- соль/перец/спечь – по вкусу
- два листа лаваша (желательно большие, диаметром 30 см)
- 1 яйцо (которым смазываем внутри лаваш и сверху)
- немного кунжута
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать взбитым яйцом и посыпать сыром. Накрыть вторым листом лаваша и слегка прижать.
2. Полученный корж разделить на 8 равных частей и сформировать солнышко (желательно на бумаге для выпекания).
3. Для начинки хорошо смешать сыр, зелень, яйцо и немного сыра. Соль и специи по вкусу.
4. Распределить начинку кольцом и закрыть уголками лаваша.
5. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
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