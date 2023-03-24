Элементарная творожная паска: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная творожная паска: выпекать не придется

К приготовлению паски всегда подходят с особым трепетом. Ведь это самый важный атрибут Пасхального празднования и хочется все сделать идеально. Поэтому если у вас нет большого опыта в выпекании – можете воспользоваться следующим рецептом паски, для которого не нужно включать духовку.

Идея приготовления сырной паски без выпекания опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Элементарная творожная паска: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • 400 г – сыр кисломолочный 9% и выше
  • 120 г – сливки 33%
  • 80 г – сливочное масло
  • 50 г – сахар
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  • 30 г – желток (2 яйца С0)
  • 25 г – белый шоколад
  • 40 г – молочный шоколад
  • 55 г – черный шоколад
  • 1 ч.л. ванильного экстракта или 10 г ванильного сахара

Ингредиенты для глазури:

  • 30 г – черный шоколад
  • ½ чл – растительное масло

Способ приготовления:

Элементарная творожная паска: выпекать не придется

1. Даем сливочному маслу набраться комнатной температуры. В кастрюлю выкладываем кисломолочный жирный творог, масло, сахар и желтки.

2. Ставим на среднюю температуру и прогреваем 5 минут до появления первых пузырьков. Не даем закипеть. Снимаем с плиты жидкую массу. Добавляем ваниль.

Элементарная творожная паска: выпекать не придется

3. С помощью ручного блендера взбиваем до гладкости. Переливаем смесь в другую миску и взвешиваем. Ставим в прохладное место, даем остыть.

4. Тем временем берем 3 глубокие тарелки. Разламываем отдельно белый, молочный и черный шоколад.

5. Остывшую сырную массу делим на 3 неравные части, поскольку форма конусная.

Элементарная творожная паска: выпекать не придется

6. Примерный принцип распределения: 100% – вся масса, тогда на черный шоколад вам нужно взять 40% от общей массы, на молочный – 35%, а на белый – 25%. Так, например, 600 г сыра: 240 г – в черный, 210 г – в молочный и 150 г – в белый.

7. Шоколад нагреваем в микроволновке или на водяной бане, хорошо перемешиваем. В белый добавляем самую маленькую часть сыра, в молочную среднюю и в черную самую большую. Каждую порцию тщательно перемешиваем.

8. Отдельно взбиваем холодные сливки (важно не перестараться, они быстро становятся пышными) и разделяем на неровные части, добавляем в шоколадные массы и перемешиваем.

Элементарная творожная паска: выпекать не придется

9. Форму застилаем марлей.

10. На низ выкладываем белую массу.

11. Затем молочную и сверху шоколадную.

12. Заворачиваем марлю.

13. Ставим в холодильник до застывания.

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