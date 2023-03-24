К приготовлению паски всегда подходят с особым трепетом. Ведь это самый важный атрибут Пасхального празднования и хочется все сделать идеально. Поэтому если у вас нет большого опыта в выпекании – можете воспользоваться следующим рецептом паски, для которого не нужно включать духовку.

Идея приготовления сырной паски без выпекания опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Ингредиенты:

400 г – сыр кисломолочный 9% и выше

120 г – сливки 33%

80 г – сливочное масло

50 г – сахар

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30 г – желток (2 яйца С0)

25 г – белый шоколад

40 г – молочный шоколад

55 г – черный шоколад

1 ч.л. ванильного экстракта или 10 г ванильного сахара

Ингредиенты для глазури:

30 г – черный шоколад

½ чл – растительное масло

Способ приготовления:

1. Даем сливочному маслу набраться комнатной температуры. В кастрюлю выкладываем кисломолочный жирный творог, масло, сахар и желтки.

2. Ставим на среднюю температуру и прогреваем 5 минут до появления первых пузырьков. Не даем закипеть. Снимаем с плиты жидкую массу. Добавляем ваниль.

3. С помощью ручного блендера взбиваем до гладкости. Переливаем смесь в другую миску и взвешиваем. Ставим в прохладное место, даем остыть.

4. Тем временем берем 3 глубокие тарелки. Разламываем отдельно белый, молочный и черный шоколад.

5. Остывшую сырную массу делим на 3 неравные части, поскольку форма конусная.

6. Примерный принцип распределения: 100% – вся масса, тогда на черный шоколад вам нужно взять 40% от общей массы, на молочный – 35%, а на белый – 25%. Так, например, 600 г сыра: 240 г – в черный, 210 г – в молочный и 150 г – в белый.

7. Шоколад нагреваем в микроволновке или на водяной бане, хорошо перемешиваем. В белый добавляем самую маленькую часть сыра, в молочную среднюю и в черную самую большую. Каждую порцию тщательно перемешиваем.

8. Отдельно взбиваем холодные сливки (важно не перестараться, они быстро становятся пышными) и разделяем на неровные части, добавляем в шоколадные массы и перемешиваем.

9. Форму застилаем марлей.

10. На низ выкладываем белую массу.

11. Затем молочную и сверху шоколадную.

12. Заворачиваем марлю.

13. Ставим в холодильник до застывания.

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