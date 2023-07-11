Такой пирог точно получится рыхлым и воздушным, ведь тесто готовится на кефире. Все компоненты для него нужно просто хорошо сбить. Масса получится однородной и очень быстро испечется.

Идея приготовления пирога с сыром на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. В начинку вкусно добавить сезонные вишни.

Ингредиенты для теста:

кефир – 300 г

яйца – 2 шт

сахар – 150 г

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масло – 120 г

мука – 280 г\

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 0.5 ч.л,

Ингредиенты для начинки:

сыр – 250 г

яйцо – 1 шт

сахар – 3 ст.л.

вишни – 300 г

Способ приготовления:

1. Яйца с сахаром взбить до пышности.

2. Добавляем масло, теплый кефир и взбить до однородности.

3. Просеять муку с разрыхлителем и содой. Перемешать на небольших оборотах миксера.

4. К сыру добавить яйцо, сахар и перемешать вилкой.

5. Половину теста вылить в форму (диаметр 20 см), выложить вишни и залить оставшимся тестом.

6. Сверху выложить творожную начинку и вишни.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут.

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