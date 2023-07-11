Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным
Такой пирог точно получится рыхлым и воздушным, ведь тесто готовится на кефире. Все компоненты для него нужно просто хорошо сбить. Масса получится однородной и очень быстро испечется.
Идея приготовления пирога с сыром на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. В начинку вкусно добавить сезонные вишни.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 300 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 г
- масло – 120 г
- мука – 280 г\
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 0.5 ч.л,
Ингредиенты для начинки:
- сыр – 250 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 3 ст.л.
- вишни – 300 г
Способ приготовления:
1. Яйца с сахаром взбить до пышности.
2. Добавляем масло, теплый кефир и взбить до однородности.
3. Просеять муку с разрыхлителем и содой. Перемешать на небольших оборотах миксера.
4. К сыру добавить яйцо, сахар и перемешать вилкой.
5. Половину теста вылить в форму (диаметр 20 см), выложить вишни и залить оставшимся тестом.
6. Сверху выложить творожную начинку и вишни.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут.
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