Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
360
Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

Такой пирог точно получится рыхлым и воздушным, ведь тесто готовится на кефире. Все компоненты для него нужно просто хорошо сбить. Масса получится однородной и очень быстро испечется.

Идея приготовления пирога с сыром на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. В начинку вкусно добавить сезонные вишни.

Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 300 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 150 г
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  • масло – 120 г
  • мука – 280 г\
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сода – 0.5 ч.л,

Ингредиенты для начинки:

  • сыр – 250 г
  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 3 ст.л.
  • вишни – 300 г

Способ приготовления:

Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

1. Яйца с сахаром взбить до пышности.

2. Добавляем масло, теплый кефир и взбить до однородности.

Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

3. Просеять муку с разрыхлителем и содой. Перемешать на небольших оборотах миксера.

4. К сыру добавить яйцо, сахар и перемешать вилкой.

Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

5. Половину теста вылить в форму (диаметр 20 см), выложить вишни и залить оставшимся тестом.

6. Сверху выложить творожную начинку и вишни.

Элементарный творожный пирог на кефире: всегда получается пышным

7. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут.

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