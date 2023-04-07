Яблоки – это беспроигрышный вариант начинки для сладкой выпечки. Фрукты можно найти в магазинах или на рынках в любой период года. А если вы не хотите долго возиться с раскатыванием и замешиванием теста – приготовьте пирог "Невидимый". Яблоки нужно просто натереть и залить молочно-сливочной массой. Текстура получается очень пышной – просто тает во рту.

Идея приготовления пышного яблочного пирога "Невидимый" опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram. Это самый обычный вариант выпечки, которую можно сделать с яблоками.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт

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молоко – 100 мл

сливочное масло или масла – 40 г

яйца – 2 шт

сахар – 50-60 г

ванильный сахар

мука – 70 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для теста яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать венчиком.

2. К полученной массе добавить мягкое сливочное масло или масло. Перемешать до однородности.

3. Налить молоко. Перемешать.

4. Насыпать муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

5. Яблоки помыть, очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать тонкими слайсами.

6. Смешать яблоки с тестом.

7. Выложить яблоки с тестом в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 40-45 минут.

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