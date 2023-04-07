Элементарный яблочный пирог "Невидимый": тесто получается очень пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
630
Элементарный яблочный пирог 'Невидимый': тесто получается очень пышным

Яблоки – это беспроигрышный вариант начинки для сладкой выпечки. Фрукты можно найти в магазинах или на рынках в любой период года. А если вы не хотите долго возиться с раскатыванием и замешиванием теста – приготовьте пирог "Невидимый". Яблоки нужно просто натереть и залить молочно-сливочной массой. Текстура получается очень пышной – просто тает во рту.

Идея приготовления пышного яблочного пирога "Невидимый" опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram. Это самый обычный вариант выпечки, которую можно сделать с яблоками.

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт
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  • молоко – 100 мл
  • сливочное масло или масла – 40 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 50-60 г
  • ванильный сахар
  • мука – 70 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

1. Для теста яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать венчиком.

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

2. К полученной массе добавить мягкое сливочное масло или масло. Перемешать до однородности.

3. Налить молоко. Перемешать.

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

4. Насыпать муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

5. Яблоки помыть, очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать тонкими слайсами.

Элементарный яблочный пирог ''Невидимый'': тесто получается очень пышным

6. Смешать яблоки с тестом.

7. Выложить яблоки с тестом в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 40-45 минут.

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