Элементарный яблочный пирог "Невидимый": тесто получается очень пышным
Яблоки – это беспроигрышный вариант начинки для сладкой выпечки. Фрукты можно найти в магазинах или на рынках в любой период года. А если вы не хотите долго возиться с раскатыванием и замешиванием теста – приготовьте пирог "Невидимый". Яблоки нужно просто натереть и залить молочно-сливочной массой. Текстура получается очень пышной – просто тает во рту.
Идея приготовления пышного яблочного пирога "Невидимый" опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram. Это самый обычный вариант выпечки, которую можно сделать с яблоками.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт
- молоко – 100 мл
- сливочное масло или масла – 40 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 50-60 г
- ванильный сахар
- мука – 70 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Для теста яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром. Перемешать венчиком.
2. К полученной массе добавить мягкое сливочное масло или масло. Перемешать до однородности.
3. Налить молоко. Перемешать.
4. Насыпать муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
5. Яблоки помыть, очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать тонкими слайсами.
6. Смешать яблоки с тестом.
7. Выложить яблоки с тестом в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 175 градусов 40-45 минут.
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