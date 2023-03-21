Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,7 т.
Элементарный заливной пирог

Идеальная основа для быстрых пирогов – это слоеное тесто. Его не нужно замешивать и долго раскатывать – достаточно просто выложить на форму. А для начинки следует выбрать грибы – очень элементарно и сытно.

Идея приготовления быстрого пирога с грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Кроме грибов в начинку добавляются фета и сливки.

Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

Ингредиенты:

  • 400 г слоеного теста
  • 500 г шампиньонов
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  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 50 г сливок
  • 70 г сыра фета
  • соль, перец
  • 0,25 ч.л мускатного ореха
  • 1 ч.л орегано

Способ приготовления:

Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

1. Грибы очистить и порезать пластинками.

2. Лук обжарить на сливочном масле, добавить грибы в 3 подхода.

Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

3. Обжарить до готовности. В конце добавить соль и перец.

4. Тесто выложить в форму 22-24 см, остатки обрезать.

Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

5. Выложить внутрь грибы.

6. К яйцам и сливкам добавить соль, перец, мускатный орех. Сбить до однородности.

7. Залить грибы.

Элементарный заливной пирог с грибами: замешивать тесто не придется

8. Сверху раскрошить фету. Посыпать орегано.

9. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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