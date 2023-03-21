Идеальная основа для быстрых пирогов – это слоеное тесто. Его не нужно замешивать и долго раскатывать – достаточно просто выложить на форму. А для начинки следует выбрать грибы – очень элементарно и сытно.

Идея приготовления быстрого пирога с грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Кроме грибов в начинку добавляются фета и сливки.

Ингредиенты:

400 г слоеного теста

500 г шампиньонов

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1 луковица

2 яйца

50 г сливок

70 г сыра фета

соль, перец

0,25 ч.л мускатного ореха

1 ч.л орегано

Способ приготовления:

1. Грибы очистить и порезать пластинками.

2. Лук обжарить на сливочном масле, добавить грибы в 3 подхода.

3. Обжарить до готовности. В конце добавить соль и перец.

4. Тесто выложить в форму 22-24 см, остатки обрезать.

5. Выложить внутрь грибы.

6. К яйцам и сливкам добавить соль, перец, мускатный орех. Сбить до однородности.

7. Залить грибы.

8. Сверху раскрошить фету. Посыпать орегано.

9. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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