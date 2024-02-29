Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно
Если вы не хотите тратить время на очищение картофеля – совсем не обязательно это делать. Овощ можно очень вкусно запечь в кожуре. Также добавьте грибы в сливочном соусе и много сыра.
Идея приготовления запеченного неочищенного картофеля в фольге опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instgram. Понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- сливки кулинарные
- сыр с пряностями
- масло
- 1 луковица.
- грибы
Способ приготовления:
1. Картофель смазать растительным маслом.
2. Замотайте в фольгу и поставьте в духовку на 220 градусов.
3. Обжарить на масле лук и грибы.
4. Добавить кулинарные сливки и перемешать.
5. Картофель разрезать пополам, преодолевать масло и размять вилкой.
6. Выложить начинку.
7. Посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра.
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