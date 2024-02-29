Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
132
Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

Если вы не хотите тратить время на очищение картофеля – совсем не обязательно это делать. Овощ можно очень вкусно запечь в кожуре. Также добавьте грибы в сливочном соусе и много сыра.

Идея приготовления запеченного неочищенного картофеля в фольге опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instgram. Понадобится всего 5 компонентов.

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

Ингредиенты:

  • сливки кулинарные
  • сыр с пряностями
  • масло
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  • 1 луковица.
  • грибы

Способ приготовления:

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

1. Картофель смазать растительным маслом.

2. Замотайте в фольгу и поставьте в духовку на 220 градусов.

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

3. Обжарить на масле лук и грибы.

4. Добавить кулинарные сливки и перемешать.

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

5. Картофель разрезать пополам, преодолевать масло и размять вилкой.

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

6. Выложить начинку.

7. Посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра.

Элементарный запеченный картофель в фольге: чистить не нужно

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