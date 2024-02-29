Если вы не хотите тратить время на очищение картофеля – совсем не обязательно это делать. Овощ можно очень вкусно запечь в кожуре. Также добавьте грибы в сливочном соусе и много сыра.

Идея приготовления запеченного неочищенного картофеля в фольге опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instgram. Понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

сливки кулинарные

сыр с пряностями

масло

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1 луковица.

грибы

Способ приготовления:

1. Картофель смазать растительным маслом.

2. Замотайте в фольгу и поставьте в духовку на 220 градусов.

3. Обжарить на масле лук и грибы.

4. Добавить кулинарные сливки и перемешать.

5. Картофель разрезать пополам, преодолевать масло и размять вилкой.

6. Выложить начинку.

7. Посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра.

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