Алена Мозговая поделилась простым рецептом капустников: как приготовить полезное и диетическое блюдо

Известный украинский продюсер Алена Мозговая продолжает делиться своим рационом с аудиторией после феерического похудения на 22 килограмма за 6 месяцев. Как оказалось, женщина не соблюдала какие-то особые жесткие диеты, а просто выбирала правильные продукты. Для своего очередного блюда звезда выбрала капусту, которая так нужна организму в период авитаминоза.

Простая идея приготовления капустников опубликована на странице Елены Мозговой в Facebook.

Ингредиенты:

капуста

морковь

лук

куриное филе

яйца

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укроп и петрушка

соль

перец

куркума

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Добавить немного соли и перемнутҗ руками.

3. Измельчить мясорубкой морковь, лук и куриное филе.

4. Добавить 2 яйца, измельченную зелень, соль, перец и куркуму.

5. Разогреть на сковороде немного оливкового масла.

6. Жарить капустники на медленном огне, чтобы овощи успели хорошо приготовиться.

7. Подавать горячими со сметаной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ест Елена Мозговая для поддержания формы. Фото.