Алена Мозговая поделилась простым рецептом капустников: как приготовить полезное и диетическое блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Алена Мозговая поделилась простым рецептом капустников: как приготовить полезное и диетическое блюдо

Известный украинский продюсер Алена Мозговая продолжает делиться своим рационом с аудиторией после феерического похудения на 22 килограмма за 6 месяцев. Как оказалось, женщина не соблюдала какие-то особые жесткие диеты, а просто выбирала правильные продукты. Для своего очередного блюда звезда выбрала капусту, которая так нужна организму в период авитаминоза.

Простая идея приготовления капустников опубликована на странице Елены Мозговой в Facebook.

Рецепт диетических капустников

Ингредиенты:

  • капуста

  • морковь

  • лук

  • куриное филе

  • яйца

Капуста для блюда
Видео дня

  • укроп и петрушка

  • соль

  • перец

  • куркума

  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Добавить немного соли и перемнутҗ руками.

Морковь и яйца для блюда

3. Измельчить мясорубкой морковь, лук и куриное филе.

4. Добавить 2 яйца, измельченную зелень, соль, перец и куркуму.

Измельчение капусты

5. Разогреть на сковороде немного оливкового масла.

Специи для блюда

6. Жарить капустники на медленном огне, чтобы овощи успели хорошо приготовиться.

Куриное филе для фарша на капустники

7. Подавать горячими со сметаной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ест Елена Мозговая для поддержания формы. Фото.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты