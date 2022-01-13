Алена Мозговая раскрыла секреты стройности: что нужно есть на обед и ужин
Известный украинский продюсер Алена Мозговая, которая всего за полгода похудела на 22 килограмма, в социальных сетях удивляет подписчиков стройными формами. Такого результата она во многом добилась с помощью здорового питания. И это совсем не строгие диеты, а обычная, правильно подобранная еда.
На своей странице в Facebook Алена Мозгова рассказала о своих вариантах обеда и ужина, которые позволяют поддерживать прекрасную форму и хорошее самочувствие.
Полезный салат на обед от Алены Мозговой:
Руккола.
Пол свежего огурца.
Четверть большого помидора.
Половина небольшого авокадо.
80 г слабосоленого лосося (также это может быть филе курицы запеченное с чесноком и розмарином).
Три шляпки свежих шампиньонов с натертым пармезаном.
Заправка для салата: оливковое масло, сок из одного лимона, немного соли взбить вилкой, добавить творог (филадельфия или фета), немного горчицы в зернах, немного соли.
Ужин от Елены Мозговой:
пюре из цветной капусты и тыквы со сливочным маслом, куриная грудка запеченная с чесноком и розмарином, огурец и листья кинзы.
На десерт взбитый блендером до состояния крема кисломолочный творог 9% жирности с сахарозаменителем ( его растворить в кипятке и залить в творог), ванилином и сливками ( на пачку сыра 350 г сливок 70 г), большую чашку черного чая.
Также может быть замороженная голубика.
После 19:00 можно только воду.
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