Алена Мозговая раскрыла секреты стройности: что нужно есть на обед и ужин

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
Алена Мозговая раскрыла секреты стройности: что нужно есть на обед и ужин

Известный украинский продюсер Алена Мозговая, которая всего за полгода похудела на 22 килограмма, в социальных сетях удивляет подписчиков стройными формами. Такого результата она во многом добилась с помощью здорового питания. И это совсем не строгие диеты, а обычная, правильно подобранная еда.

На своей странице в Facebook Алена Мозгова рассказала о своих вариантах обеда и ужина, которые позволяют поддерживать прекрасную форму и хорошее самочувствие.

Алена Мозговая до и после похудения.

Полезный салат на обед от Алены Мозговой:

  • Руккола.

  • Пол свежего огурца.

Видео дня

  • Четверть большого помидора.

  • Половина небольшого авокадо.

  • 80 г слабосоленого лосося (также это может быть филе курицы запеченное с чесноком и розмарином).

  • Три шляпки свежих шампиньонов с натертым пармезаном.

  • Заправка для салата: оливковое масло, сок из одного лимона, немного соли взбить вилкой, добавить творог (филадельфия или фета), немного горчицы в зернах, немного соли.

Вариант полезного обеда от Алены Мозговой

Ужин от Елены Мозговой:

  • пюре из цветной капусты и тыквы со сливочным маслом, куриная грудка запеченная с чесноком и розмарином, огурец и листья кинзы.

  • На десерт взбитый блендером до состояния крема кисломолочный творог 9% жирности с сахарозаменителем ( его растворить в кипятке и залить в творог), ванилином и сливками ( на пачку сыра 350 г сливок 70 г), большую чашку черного чая.

  • Также может быть замороженная голубика.

  • После 19:00 можно только воду.

Вариант полезного ужина от Алены Мозговой

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты